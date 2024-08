Zaradi smrti igralca Matthewa Perryja obtožili pet ljudi

Po lanskoletni smrti igralca Matthewa Perryja, najbolj znanega kot lika Chandlerja Binga iz serije Prijateljev, je policija sporočila, da je v povezavi z njegovo smrtjo obtoženih pet ljudi, vključno z dvema zdravnikoma in igralčevim osebnim asistentom, piše BBC.

Policijska preiskava, ki se je začela maja, je razkrila »široko podtalno kriminalno mrežo« dobaviteljev mamil, ki so distribuirali velike količine ketamina. 54-letni igralec je oktobra umrl na svojem domu v Los Angelesu, in sicer zaradi utopitve, potem ko je zaradi droge izgubil zavest. Obdukcija je pokazala visoko koncentracijo ketamina v njegovi krvi pa tudi, da so smrt povzročili »akutni učinki« nadzorovane snovi.

Utopitev je bila navedena tudi kot dejavnik, ki je prispeval k Perryjevi smrti, ki je bila razglašena za nesrečo. Drugi prispevajoči dejavniki so bili koronarna arterijska bolezen in učinki buprenorfina, ki se uporablja za zdravljenje motnje uživanja opioidov. Perry se je na vrhuncu slave boril z odvisnostjo od protibolečinskih tablet in alkohola ter se večkrat udeležil rehabilitacije. Svoj boj z uživanjem substanc je podrobno opisal v svojih spominih Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing. Leta 2016 je za BBC Radio 2 povedal, da se zaradi pijače in mamil ne spomni treh let snemanja serije Prijatelji. Po poskusih zdravljenja je v svojih spominih zapisal, da je bil od leta 2001 večinoma trezen, a z izjemo več kot »60 ali 70 pripetljajev«.

FOTO: Mike Segar/Reuters

Težave z odvisnostjo

»Obtoženci so izkoristili njegove težave z odvisnostjo, da bi obogateli,« je v četrtek dejal ameriški državni tožilec Martin Estrada. »Vedeli so, da s tem, kar počnejo, spravljajo Perryja v veliko nevarnost, a so to vseeno storili.«

Trije obtoženi, vključno s Perryjevim pomočnikom, so že priznali krivdo za obtožbe o drogah, medtem ko sta bila druga dva – zdravnik in ženska, znana kot »kraljica ketamina« – aretirana v četrtek, poroča pravosodno ministrstvo.

Ketamin, močan anestetik, se uporablja za zdravljenje depresije, tesnobe in bolečine. Ljudje, ki so bili blizu Perryju, so mrliškemu ogledniku po njegovi smrti povedali, da je bil podvržen terapiji z infuzijo ketamina. Vendar pa je imel zadnjo terapijo več kot teden dni pred smrtjo, zato po besedah zdravnika ketamin v Perryjevem telesu ni mogel izvirati iz infuzijske terapije, saj ima ketamin kratko razpolovno dobo.

Raven ketamina v njegovem telesu je bila tako visoka kot količina, ki jo sicer dajo med splošno anestezijo, je povedal zdravnik.

Obtožnica, vložena na zveznem sodišču, je podrobno opisala dovršeno shemo nakupa mamil, o kateri tožilci pravijo, da je na koncu privedla do Perryjeve smrti.

Včerajšnja novinarska konferenca v povezavi z aretacijami in smrtjo igralca. FOTO: Patrick T. Fallon/AFP

Za 50.000 dolarjev ketamina

Tožilci so povedali, da je Perryjev pomočnik Kenneth Iwamasa sodeloval z dvema zdravnikoma, ki sta igralcu v tednih pred smrtjo zagotovila za več kot 50.000 dolarjev ketamina. Tisti, ki so bili vpleteni v kriminalno shemo, naj bi poskušali zaslužiti s Perryjevimi dobro znanimi težavami z zlorabo substanc. Eden od zdravnikov, Salvador Plasencia, naj bi v kratkem telefonskem sporočilu zapisal: »Zanima me, koliko bo ta bedak plačal.« V obtožnici piše, da je dal 41-letni Plasencia Perryju priskrboval ketamin »zunaj običajne poklicne prakse in brez zdravstvenega namena«.

Prav tako je menda Iwamaso naučil, kako Perryju vbrizgati ketamin brez ustreznih varnostnih postopkov in nadzora. V štirih dneh pred smrtjo je Iwamasa Perryju dal najmanj 27 injekcij ketamina, trdijo tožilci.

To je storil tudi po tem, ko je velik odmerek ketamina v začetku tistega meseca povzročil, da se Perry ni mogel niti premikati, zaradi česar je Plasencia v prihodnje odsvetoval podobno velik odmerek, so povedali tožilci. Zdravnik je igralcu in njegovi pomočnici po omenjenem dogodku vseeno pustil večje količine zdravila.

FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Drugi obtoženi v zadevi so Jasveen Sangha, tako imenovana »kraljica ketamina«, ki je zdravilo Plasencii dobavljala s pomočjo dveh drugih soobtoženih, Erika Fleminga in zdravnika Marka Chaveza. Chavez, Fleming in Iwamasa so vsi priznali krivdo, navaja BBC.

Kraljica ketamina in Plasencia sta se v četrtek popoldne prvič pojavila na sodišču v Los Angelesu in se izrekla za nedolžna, je sporočilo ameriško pravosodno ministrstvo.

Sojenje osumljenim naj bi bilo oktobra, Plasencia naj bi plačal 100.000 dolarjev varščine, kraljici ketamina pa so odredili pridržanje brez varščine.

Tožilci pravijo, da so obtoženci poskušali prikriti svoje domnevne zločine po Perryjevi smrti.

Jasveen Sangha naj bi drugemu osumljencu poslala SMS-sporočilo in mu rekla, naj »izbriše vso njihovo komunikacijo«. Plasencia je, kot izhaja iz obtožnice, tudi ponarejal zdravstvene kartoteke.