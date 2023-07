Pevka podira rekorde

Ameriška pevka Taylor Swift je z albumom Speak Now (Taylor's Version) na glasbenih lestvicah že podrla več rekordov. Z njim se je uvrstila na prvo mesto ameriške lestvice albumov, s čimer je 33-letna pevka hkrati postala prva ženska v zgodovini z istočasno štirimi albumi na lestvici Top 10, je objavila ameriška revija Billboard. Speak Now (Taylor's Version) je njen dvanajsti album, ki se je uvrstil na vrh ameriških glasbenih lestvic. Tako je prehitela Barbro Streisand. Poleg Speak Now (Taylor's Version) so na ameriških lestvicah trenutno še pevkini albumi Midnights, ki je na petem mestu, Lover na sedmem mestu in Folklore, ki zaseda deseto mesto.

Pred Swift sta imela istočasno štiri albume na lestvici Top 10 le trobentač Herb Alpert in pevec Prince.

Speak Now (Taylor's Version) je nova različica že posnetega albuma Speak Now iz leta 2010. Zaradi spora s svojo nekdanjo glasbeno založbo se je Swiftova odločila, da bo ponovno posnela svoje stare albume in s tem prosto razpolagala s pravicami.

Njena turneja z naslovom The Eras Tour, na kateri navdušuje svoje oboževalce z izjemno spektakelsko dovršenim tri urnim nastopom, ji bo prinesla nov rekord v zaslužku od prodaje koncertnih vstopnic. Samo z vstopnicami je namreč zaslužila več kot 12 milijonov evrov na dan, obeta si, da bo s to turnejo zaslužila več kot milijardo dolarjev, kar do zdaj ni uspelo še nobenemu izvajalcu.

Ob vsem tem pa njeno ljubezensko življenje ni najbolj stabilno, pred meseci se je namreč razšla z angleškim igralcem Joejem Alwynom, ki je bil inspiracija za marsikatero njeno ljubezensko pesem. Kot je dobro znano je tudi zlomljeno srce zanjo lepa inspiracija, za najlepše balade, ki jih je napisala. Tako, da ustvarijalnost ne pozna meja. Ljubezenska zveza z Joejem Alwynom, je bila ena njenih najdaljših, saj sta bila par kar šest let.