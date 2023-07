Po 84 letih razkrito, kdo so tri judovske deklice

V več kot osmih desetletjih so znamenito fotografijo z naslovom Tri deklice razstavljali v muzejih ter objavljali v najrazličnejših publikacijah. A identiteta trojice je ves čas ostala neznana. Vse do podkasta BBC, v katerem so razkrili, da gre za sestri Ruth in Inge Adamecz ter Hanno Cohn. Fotoreporter jih je ujel med čakanjem na novi dom.

Živa je le še najmlajša Inge, danes je stara 89 let in živi v Londonu. Trenutka, ko je fotografija julija 1939 nastala, se ne spominja, takrat je imela pet let. Iz domačega kraja, sedaj Vroclava na Poljskem, sta v Veliko Britanijo prispeli s takrat desetletno sestro Ruth, ta je umrla leta 2015. Po besedah Inge sta njuni mama in najmlajša sestra ostali doma in so ju umorili v koncentracijskem taborišču Auschwitz. Šele pred nekaj leti je ugotovila, da sta z Ruth za vedno ovekovečeni kot ikoni holokavsta in Kindertransporta, organiziranega preseljevanja židovskih otrok v Veliko Britanijo tik pred začetkom druge svetovne vojne.

Sestri Ruth in Inge Adamecz ter Hanna Cohn, kot jih je julija 1939 na železniški postaji ujel fotograf, ko so deklice čakale na novi dom. FOTO: arhiv Hulton/Stephenson

Sliko je prvič videla v zgodovinski knjigi Never Again avtorja Martina Gilberta. Poklicala ga je in mu sporočila, da sta na njej s sestro, a ne ve, kdo je bila tretja deklica s punčko. Ta podoba zaradi večpomenskosti še danes vzbuja pozornost in ima tudi visoko umetniško vrednost, saj so otroci najšibkejši člen vseh vojn, izpostavljeni zlorabam vseh vrst.

Kar deset tisoč preseljenih otrok

Izkazalo se je, da je bilo dekletce s punčko desetletna Hanna Cohn, ki je v Veliko Britanijo prispela z bratom dvojčkom Hansom, pozneje preimenovanim v Geralda. Del njegove hlačnice se vidi na originalni fotografiji, ki jo hranijo v arhivu Getty Images Hulton. Tako kot sestri se tudi Hanna ni spominjala, da bi jih kdo fotografiral, zapomnila pa si je, da sta z bratom potovala z vlakom. Pred smrtjo leta 2018 je o tem spregovorila v intervjuju.

Na fotografijo treh deklic jo je prvi opozoril brat, ko ga je zbodla v oči na razstavi v Londonu ob petdeseti obletnici Kindertransporta. Hannini hčeri dvojčici Debbie in Helen Singer pravita, da jo je vedno zanimalo, kdo sta drugi dve deklici na sliki. Odgovor na to vprašanje sta našli šele njeni hčerki ob poslušanju radijske oddaje BBC.

Helen Singer je prijateljica poslala povezavo s fotografijo njene mame in poimenovanih deklic. Takoj je navdušeno poklicala sestro Debbie. Ta je pozneje dejala: »To niso bile samo tri deklice, temveč ljudje z imeni in življenji, ki štejejo.« Aprila letos se jima je končno uspelo srečati z Inge. Tudi njo je vedno zanimalo, kdo je bila deklica, ki ji je posodila svojo punčko, da bi jo razveselila. Ruth, Inge in Hanna so bile le tri od 10.000 večinoma judovskih otrok iz Nemčije, Poljske, Avstrije in Češkoslovaške, ki so jih izpod nadzora nacistične Nemčije predali v roke Velike Britanije.