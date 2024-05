Zdravstvene tegobe dveh vzporednih svetov

V nadaljevanju preberite:

Za hip se je zazdelo, kot da obstajata dva vzporedna svetova. V enem je bil predsednik vlade zelo dobre volje, ko je videl, kako zelo so se potrudili pri uvajanju ukrepov za povečanje produktivnosti v zdravstvenem sektorju. Sredstva, s katerimi bodo lahko nagradili zaposlene v zdravstvu, ki delajo več, so menda že zagotovljena. V drugem svetu je vodstvo idrijskega zdravstvenega doma sporočilo, da je zdravnica, ki jo je težko pričakovalo več kot dva tisoč občanov brez osebnega zdravnika, nepričakovano in brez pojasnila dala odpoved.