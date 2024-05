Svoboda v prenovi

V nadaljevanju preberite:

Atelodemiourgiopapyrophobia (iz grščine: atelo pomeni nepopolno, demiurgia pomeni obrtno znanje, papūros pomeni papir, phobia pa strah) zaznamuje tesnobo pred belim papirjem; zadrego, da ne bi dosegli pričakovanj in bi z nepopolno potezo le pokvarili brezhibno praznino papirja. Preden nekaj zapišemo, obstaja neskončno možnosti; ko poskušamo uresničiti eno, zatremo vse druge. Vsaka nova stavba nepovratno zaznamuje krajino. Svoboda neslutenih možnosti je težka – za ustvarjalno delo potrebujemo oprimke. Arhitekt pri zasnovi projekta najprej prouči robne pogoje; danosti lokacije, orientacijo, osončenost, prostorske akte, programsko nalogo naročnika, finančna sredstva; naravni in grajeni kontekst. Ti narekujejo smer in vsebino načrta. Svoboda arhitekturnega projektiranja temelji na omejitvah.