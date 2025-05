Poslovil se je naš stari znanec za točilnim pultom

Njegova družina je v izjavi za javnost sporočila, da je umrl mirno med spanjem v svojem domu. Star je bil 76 let. Vloga slehernika Norma Petersona, s katerim bi vsak z veseljem popil pivo v priljubljenem baru, mu je prinesla kar šest nominacij za emmyja, pojavil pa se je v čisto vsaki epizodi serije, ki je bila na sporedu enajst let, med letoma 1982 in 1993. Zelo priljubljena je bila tudi pri nas.

Rodil se je v Chicagu, v družini devetih otrok in v Kansas Cityju diplomiral iz ekonomije. Njegova igralska kariera se ni začela glamurozno, ampak s pometanjem tal v slovitem klubu improvizacijske komedije Second City, ki je pomagal začeti kariero vrsti zvezdnikov, med njimi Johnu Belushiju, Miku Myersu, Tini Fey in Amy Poehler. Kmalu se je pridružil ekipi na odru. »Kljub temu, da nisem imel nobenih igralskih izkušenj, je nekaj preprosto kliknilo,« je povedal. V Second Cityju je spoznal tudi svojo ženo Bernadette Birkett, ki je kasneje v seriji Na zdravje posodila glas Normovi ženi Veri, ki je v seriji sicer nikoli ne vidimo. V štirih desetletjih je igral v več kot 170 filmih in nadaljevankah, med njimi v priljubljenih serijah Taxi, Alice in Operacija zakoncev Hart (Hart to Hart).

Leta 2009 se je udeleži 50. obletnice kluba The Second City v Čikagu. Foto Frank Polich/Reuters

V vlogi Norma so ga gledalci vzeli za svojega, čeprav je bil na prvi pogled le brezvoljni možakar z nesrečnim zakonom, ki je užival v svojem pivu. Vedno, ko je vstopil v bostonski bar, ga je točaj Sam (Ted Danson) vprašal, kako je kaj, Norm pa mu je odvrnil: »Danes je moj rojstni dan, Sammy. Daj mi pivo, zapiči vanj svečo in razstrelil si bom jetra.

»Norman je najmanj žaljiv lik – razen morda do organizacije Matere proti pijanim voznikom. V resnici se nikoli ne napije. Je prototip lenuha – in ravno zato je tako priljubljen,« je igralec leta 1991 povedal za The Evening Sun of Baltimore in dodal: »V resnici je veliko predebel, ne more obdržati službe in njegov zakon je polomija. Če bi imelo več barskih mušic pri roki nagrajene hollywoodske producente, bi bili tudi oni tako priljubljeni.«

Tudi v seriji so se pogosto norčevali iz njegove prekomerne telesne teže, on pa je odgovarjal, da je dobra stvar pri tem, da si debel, ta, da ti ni treba razmišljati o dietah. »Ne vem, koliko kilogramov bi moral izgubiti, da bi se sploh poznalo, če bi jih izgubil 45, pa bi ljudje rekli, da sem še en debel komik, ki si želi glavne vloge,« je nekoč dejal.