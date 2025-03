Kritike na račun Sneguljčice: njena polt ni bela kot sneg, kje so palčki?

Sneguljčica, najnovejša različica Disneyjeve klasike iz leta 1937 Sneguljčica in sedem palčkov, je kljub izredno slabim ocenam v svojem prvem koncu tedna po svetu zaslužila dobrih 80 milijonov evrov. Skoraj polovica prihodka je prišla iz ZDA, kjer se je uvrstila na prvo mesto lestvice ameriške filmske blagajne, poroča BBC.

Kljub dobičkonosnemu koncu tedna je film še vedno daleč od ciljnega zaslužka, njegova produkcija je stala kar 250 milijonov evrov. Filmsko različico pravljice, ki sta jo brata Grimm prvič napisala leta 1812, so ob njeni predstavitvi mnogi označili za gotovo uspešnico, preden je naletela na številne politične in družbeno-problematične prepreke.

Med najbolj sporne se uvrščajo proizraelski komentarji Gal Gadot, ki je v filmu upodobila Zlobno kraljico, in propalestinski komentarji glavne igralke Rachel Zegler, ki v glavni vlogi nastopa kot Sneguljčica. Nad film se je usul plaz kritik tudi zaradi etničnega porekla Zeglerjeve, ki je po rodu iz Kolumbije, Sneguljčica pa naj bi imela polt »belo kot sneg«.

Igralci s pritlikavostjo izključeni iz filma

Sneguljčica, ki je v veliki meri ustvarjena s pomočjo programov za računalniško generiranje podob (CGI), je problematična tudi zaradi izključitve palčkov iz naslova filma. Pri Disneyju so se odločili, da za njihovo upodobitev v filmu uporabijo računalniško ustvarjene like, in ne igralcev s pritlikavostjo. Odločitev je med drugimi obsodil tudi Peter Dinklage, najbolj znan po svoji vlogi Tyriona Lannisterja v seriji Igra prestolov. Spet drugi so se oglasili, da palčkov v sodobni različici Sneguljčice sploh ne bi smelo biti, poroča BBC.

Mnogi se ne strinjajo, da je Rachel Zegler primerna za vlogo Sneguljčice kljub njeni polti. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Na Kitajskem se Sneguljčica ni uvrstila med pet najbolj gledanih novih filmov. V državi, ki ima 1,4 milijarde prebivalcev, je zaslužila le slab milijon evrov. Patrick Frater, urednik azijske različice revije Variety, je za BBC dejal, da so vzrok za nizko gledanost Sneguljčice najverjetneje številne družbenopolitične polemike o filmu. Poleg tega ima Hollywood v Aziji čedalje manjši vpliv, še posebej od začetka pandemije, je še dodal Frater.

Sneguljčica ima na portalu za filmske ocene Rotten Tomatoes za zdaj oceno 44 odstotkov, na portalu IMDB pa le 2,1 od deset.