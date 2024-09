Princesa Kate po kemoterapiji znova opravlja javne dolžnosti

Valižanska princesa Catherine, ki se je v zadnjih mesecih zdravila za rakom in se v tem času le redko pojavljala v javnosti, se znova vrača k svojim uradnim dolžnostim. V torek se je tako udeležila srečanja na gradu Windsor nedaleč od Londona. Žena britanskega prestolonaslednika Williama je sicer pred kratkim sporočila, da je zaključila kemoterapijo.

Princesa Kate je v torek opravila svoje prvo uradno srečanje v okviru javnih dolžnosti, odkar se je v začetku leta začela zdraviti zaradi raka. Na gradu Windsor zahodno od Londona se je udeležila sestanka z osebjem centra za zgodnje otroštvo, organizacije, ki jo je ustanovila, poročajo tuji mediji.

Srečanje v Windsorju je bilo zabeleženo v uradnem zapisniku o javnih obveznostih članov kraljeve družine. Princesa Kate je sicer v zadnjih mesecih delala od doma in imela sestanke doma, torkovo srečanje pa je bila prva uradno potrjena obveznost od začetka njenega zdravljenja, poroča britanski BBC.

V objavljenem videosporočilu je 42-letna žena prestolonaslednika princa Williama prejšnji teden naznanila, da je končala kemoterapijo, in izrazila olajšanje ob končanem zdravljenju. Dodala je, da se »veseli vrnitve na delo in, ko bo to mogoče, opravljanja javnih dolžnosti v prihodnjih mesecih«.

Catherine se je od začetka leta, ko je sporočila, da jo čaka operacija trebušne votline, pojavila v javnosti le nekajkrat. Tej objavi je marca sledilo šokantno razkritje, da ima raka, ne da bi pri tem razkrila, za katero obliko raka gre.

Kate se je v javnosti prvič pojavila 15. junija na tradicionalni paradi v Londonu v počastitev rojstnega dne kralja Karla III., v začetku julija pa se je udeležila finala teniškega turnirja v Wimbledonu, kjer je podelila pokal zmagovalcu, Špancu Carlosu Alcarazu.