Britanska princesa Kate zaključila s kemoterapijo

Britanska princesa Kate je danes sporočila, da je zaključila s kemoterapijo, potem ko so ji v začetku leta odkrili raka. Žena britanskega prestolonaslednika, princa Williama, je v video sporočilu, ki ga je objavila Kensingtonska palača, izrazila olajšanje ob končanem zdravljenju. Ob tem je dodala, da je njena pot do popolnega okrevanja še dolga.

»Ne morem vam povedati, kakšno olajšanje je, da sem končno končala kemoterapijo,« je na družbenem omrežju X zapisala Kate, ki je o svoji izkušnji z rakom spregovorila v zelo osebnem videoposnetku.

V čustvenem sporočilu je priznala, da je bilo preteklih devet mesecev »za nas kot družino neverjetno težko«. »Življenje, kot ga poznate, se lahko spremeni v enem samem trenutku in morali smo najti način, kako krmariti skozi nevihtne vode in neznano pot,« je dejala.

Video posnetek med drugim prikazuje valižanskega princa in princeso ter njune tri otroke, kako se sprehajajo po gozdu, pa tudi Williama in Kate, kako se objeta držita za roke.

Kate je poudarila, da je »potovanje« z rakom kompleksno, strašljivo in nepredvidljivo. Zdaj se osredotoča na to, da ostane brez raka.

»Čeprav sem končala kemoterapijo, je moja pot do ozdravitve in popolnega okrevanja dolga in še naprej moram živeti vsak dan tako, kot pride,« je dejala. Kljub vsemu, kar se je zgodilo, vstopa v to fazo okrevanja z novim občutkom upanja in hvaležnosti za življenje.

42-letna princesa je marca razkrila, da se zdravi zaradi raka, zaradi česar se je v zadnjih mesecih skoraj v celoti umaknila iz oči javnosti.

Sredi junija se je prvič po diagnozi raka pojavila na tradicionalni paradi v Londonu v počastitev rojstnega dne kralja Karla III., julija pa na podelitvi nagrad na teniškem turnirju v Wimbledonu.