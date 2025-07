Putinov Rasputin udaril po Vučiću

Ruski skrajno desničarski filozof in politični analitik Aleksander Dugin je v intervjuju albanski spletni portal Telegrafi ostro napadel srbskega predsednika Aleksandra Vučića. Dugin, ki velja za ideološkega navdihovalca ruske ekspanzionistične politike, meni, da je Vučić izgubil legitimnost in da so vsi v Srbiji z njim nezadovoljni. Dugin nima uradne funkcije v ruski vladi, a naj bi bil tesen Putinov zaveznik. Ravno zato naj bi se ga prijel vzdevek Putinov Rasputin, mediji so ga pogosto označevali tudi za Putinove možgane.

»Srbi si želijo, da bi Vučić odšel. To je gotovo. Trenutno ima eno državo in ničelno podporo med prebivalstvom Srbije. Edino tisti, ki se bojijo še ene barvne revolucije, se ne udeležujejo protestov.« A z Vučićem je po Duginovem mnenju konec, noben kompromis, dogovor ali kakšen bolj konkreten in praktičen cilj naj bi ne mogel razrešiti zapletenega položaja. »Vučić mora oditi.« Srbi, tako filozof, jasno vedo, česa nočejo, a jim je popolnoma nejasno, česa si želijo. »Na nek način si želijo povsem nasprotujoče si stvari, nekatere so nerealne, nekatere so nemogoče, nekatere se jim bodo maščevale in zanje bodo morali plačati še višjo ceno,« je dejal Dugin.

Dvorni filozof Vladimirja Putina odkrito prizna, da je bil proti protestom v Srbiji in da je celo podpiral Vučića. »Te proteste so začeli financirati in promovirati globalisti. Na oblast so želeli pripeljati popolnoma prepričanega prozahodnega politika, ki bi šel v to smer še izraziteje kot Vučić.« Glede predsednikove zunanje politike igranja na več igriščih in sedenja na več stolih Dugin pravi, da je to sicer usoda majhnih in šibkih držav, a vseeno ostro kritizira metode srbskega predsednika. O tej politiki govori kot o nenehnem nihanju med Evropsko unijo, ki ugaja srbskim nacionalistom, Rusijo, Ukrajino, Ameriko.

Srbski voditelj naj bi bil hkrati oster in šibek, strahopeten in agresiven, kar poraja dodaten problem – ljudem naj bi bil preprosto odvraten.

Med temi poli je po Dudinovem prepričanju Vučić prisiljen lebdeti. Srbski voditelj naj bi bil hkrati oster in šibek, strahopeten in agresiven, kar poraja dodaten problem – ljudem naj bi bil preprosto odvraten. Tako naj bi bilko tudi, ko kaj reče in naredi pravilno. »Ne zaupaš mu, njegov pogled tava. Je človek, ki se ves čas diskreditira.« Vučićeva strategija, da bi ostal na oblasti, naj bi se popolnoma izčrpala.

Dugin je razmere v Srbiji primerjal z razmerami v Ukrajini med dogodki na Majdanu leta 2014, ko je takratni predsednik Viktor Janukovič po mesecih protestov, ki so dosegli vrhunec s streljanjem na protestnike, na koncu podpisal sporazum z opozicijo o prehodni vladi, le da je naslednjo noč pobegnil iz države v Rusijo.

Avgusta leta 2022 je bila v eksploziji avtomobila blizu Moskve umrla Darja Dugina. Tarča napada naj bi bil sicer njen oče Aleksander. Darija Dugina je bila novinarka, ki je poročala o ruskem napadu na Ukrajino. Podpirala je očetove ideje in rusko invazijo. 30-letnica je bila zaradi obtožb o širjenju dezinformacij o vojni podvržena sankcijam ameriških in britanskih oblasti.