Slovo trikratnega oskarjevca

V 93. letu starosti je umrl trikratni oksarjevec Robert Benton, med drugim režiser in scenarist filma Kramer proti Kramerju ter scenarist filma Bonnie in Clyde. Njegova dolgoletna menedžerka in asistentka Marisa Forzano je po poročanju časopisa New York Times potrdila, da je Benton umrl v nedeljo v svojem stanovanju na Manhattanu.

Benton se je leta 1932 rodil v Teksasu. Diplomiral je iz likovne umetnosti, diplomiral iz umetnostne zgodovine, nato pa se je zaposlil kot metniški direktor revije Esquire. Po poročanju ameriške televizije CBS so ga ljubezen do francoskih filmov novega vala in starih gangsterskih zgodb ter novica, da je njegov prijatelj dobil 25.000 dolarjev za scenarij o Doris Day, navdihnila, da je skupaj z urednikom Esquireja Davidom Newmanom napisal osnutek scenarija o življenju roparjev iz obdobja velike depresije: Clydea Barrowa in Bonnie Parker. Scenaristični tandem je zloglasna nepridiprava moderniziral, pri čemer si ju je predstavljal kot prototipa upornikov iz šestdesetih let.

Njun projekt je trajal več let. Med režiserji, ki so ju zavrnili, sta bila tudi Francois Truffaut in Jean-Luc Godard, naposled pa se je Warren Beatty opogumil, da bo produciral in igral v filmu. Bonnie in Clyde, ki ga je režiral Arthur Penn, z Beattyjem in Faye Dunaway v glavnih vlogah, je leta 1967 premagal začetni odpor kritikov do nasilja v filmu in postal eden od temeljev kulture šestdesetih let prejšnjega stoletja. Prvotna zgodba Bentona in Newmana je bila sicer še bolj drzna: Clydea sta nameravala prikazati kot biseksualca, vpletenega v trojno razmerje z Bonnie in njunim šoferjem. Beatty in Penn sta se temu uprla in na koncu so Bonnieja prikazali kot impotentnega.

Robert Benton je bil od leta 1964 in do njene smrti v letu 2023 poročen s Sallie Rendig, v zakonu se jima je rodil sin John Benton. FOTO: Stan Honda/AFP

V naslednjem desetletju se noben Bentonov film ni približal vplivu te filmske klasike, v soju žarometov pa se je znova znašel leta 1979 z adaptacijo romana Averyja Cormana Kramer proti Kramerju. Film o ločitveni agoniji zakoncev, ki sta ju upodobila Dustin Hoffman in Meryl Streep, je prejel pet oskarjev, vključno z nagrado za najboljši film, Benton pa je domov odnesel dva zlata kipca: za najboljšo režijo in najboljši prirejeni scenarij. Hoffman, ki je bil takrat močno razočaran nad filmsko industrijo, je za oživitev svoje ljubezni do filmske igre navedel prav ta film in Bentonovo režijo.

Sodeloval je tudi pri scenarijih za filme, kot so med drugim Zakaj te očka pušča samo? (1972), Prostori v srcu (1984), za katerega je prejel še zadnjega oskarja, in Ne imejte me za norca (1994). Njegov zadnji film Praznik ljubezni so posneli leta 2007.

