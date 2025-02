Beli lotos: V rokah kovčki, v duši čustvena prtljaga

Po dobrih dveh letih se vrača na zaslone težko pričakovana tretja sezona ene od bolj gledanih televizijskih serij zadnjih let, Belega lotosa. Vizualno, zgodbeno in glasbeno privlačna stvaritev briljantnega Mika Whita tokrat gostuje na Tajskem, tematsko pa jo, »daljšo, večjo, bolj odštekano« – obsega kar osem enournih epizod –, zaznamujeta duhovnost in smrt. Dobrodošli torej v Belem lotosu: med kuščarji, opicami in templji, v džungli, globoki meditaciji in na razvratnih zabavah, kjer nič ni tako, kot se zdi.

Ogledali smo si šest od osmih delov tretje sezone serije, ki prihodnji teden prihaja HBO in Max. Kaj prinaša ter kaj so nam o njej zaupali igralci?