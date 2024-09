TikTok proti ZDA

Kitajsko podjetje ByteDance, ki je lastnik priljubljenega družbenega omrežja tiktok, se bo danes na ameriškem prizivnem sodišču v Washingtonu začelo boriti proti zakonu, po katerem bodo tiktok v ZDA prepovedali, če ga Bytedance ne proda v naslednjih devetih mesecih. Pod ukrep se je podpisal ameriški predsednik Joe Biden, tako pa se je odločil zaradi skrbi, da bi podatke o uporabnikih lahko izkoriščala kitajska vlada. V Tiktoku in Bytedancu zanikajo povezave s kitajskimi oblastmi in pravijo, da zakon predstavlja »izjemen poseg v pravico do svobode govora«.

Podjetje, ki ima v ZDA več kot 170 milijonov uporabnikov, bo svoje argumente predstavilo pred senatom treh sodnikov. Predstavnikom podjetja se bo pridružilo osem uporabnikov tiktoka, vključno s teksaškim rančarjem in pekom iz Tennesseeja, ki pravijo, da se zanašajo na platformo za trženje svojih izdelkov in preživljanje.

Na drugi strani bodo svoje argumente predstavili odvetniki ameriškega ministrstva za pravosodje. Poleg pomislekov glede zlorabe osebnih podatkov so uradniki ministrstva za pravosodje in zakonodajalci izrazili zaskrbljenost zaradi možnosti, da bi kitajska vlada tiktok uporabila za širjenje svoje propagande v ZDA.

Zagovorniki pravice do svobode govora, ki je zapisana v prvem amandmaju ustave ZDA, menijo, da bi bila podpora zakonu darilo avtoritarnim režimom povsod po svetu. »Ne bi smeli biti presenečeni, če bi se represivne vlade po vsem svetu sklicevale na ta precedens, da bi upravičile nove omejitve pravice lastnih državljanov do dostopa do informacij, idej in medijev iz tujine,« je dejal odvetnik Xiangnong Wang, odvetnik z inštituta Knight First Amendment na univerzi Columbia. Kritiziral je zakonodajalce, ker so bili nejasni glede navedbe posebnih groženj nacionalni varnosti, ki jih po njihovem mnenju predstavlja TikTok. »Ne morem se spomniti nobenega primera, v katerem bi bila tako široka omejitev pravic iz prvega amandmaja ugotovljena kot ustavna na podlagi dokazov, ki niso bili razkriti,« je poudaril.