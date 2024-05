Trenutek jeze je Kramerja iz Seinfelda stal kariere

»Nisem rasist, popolnoma nič nimam proti temnopoltim, vzklik iz občinstva, da moje šale niso smešne, so me tako razjezile, da je v meni izbruhnila jeza in sem pač zakričal, kar sem zakričal,« je pred kratkim dejal igralec Michael Richards, ki ga občinstvo pozna kot Kramerja iz komičnega šova z Jerryem Seinfeldom. Richards je opisal dogodek iz leta 2006, ko je v nekem klubu v Los Angelesu obiskovalce nahrulil z besedo, ki se začne na črko n, v slovenščini bi bila to črka č, gre pa seveda za slabšalni izraz nigger oziroma črnuh.

Napisal je knjigo spominov z naslovom Entrances and Exits. FOTO: David Swanson/Reuters

Po tem dogodku se je Richards, kot je poročal britanski Guardian, le še redko pojavljal v televizijskih in filmskih projektih, in se je kljub nasvetom, naj izbere pravo taktiko, da ublaži škodo zaradi incidenta, bolj ali manj umaknil v zasebnost.

Po njegovih besedah se je posvetil svojim psihičnim stiskam in negotovostim, saj je dvomil tudi o svoji igralski karieri. Po njegovem mnenju nikoli ni dosegel tistega, kar bi lahko, tudi s svojimi nastopi v šovu s Seinfeldom ni bil zadovoljen.

Kot je v nedavnem intervjuje dejal 74-letni igralec, tudi zdaj ne razmišlja o povratku na filmsko sceno, je pa napisal knjigo spominov z naslovom Entrances and Exits (Vhodi in izhodi), ki bo kmalu izšla.