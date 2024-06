Dražba osebnih stvari Viviennne Westwood

Vivienne Westwood, eno največjih imen britanske mode, ki je umrla tik pred koncem predlanskega leta, stara 81 let, je spet v središču pozornosti javnosti. No, vsaj tisto, kar je ostalo za njo. Njen sodelavec in ovdoveli mož, 58-letni Andreas Kronthaler, ki je od leta 2016 tudi kreativni direktor njene modne hiše, je za aktualno dražbo pri londonskem Christie's izbral več kot 200 kosov in videzov oziroma kombinacij. Zajemajo kar štiri desetletja njenega ustvarjanja, najstarejši segajo v njeno kolekcijo jesen/zima 1983/1984.

Na fotografiji zeleni komplet iz kolekcije jesen/zima 2000/2001 FOTO: Benjamin Cremel/ AFP

Gre za oblačila, čevlje in nakit, ki jih je nosila in so zelo osebni. Kot so slikovito predstavili pri Christie's, so to kosi, ki jih je nosila med vožnjo s kolesom po Londonu, na intervjujih, ko se je pokazala ob koncu modnih revij ali zgolj ob vsakdanjih opravilih.

Vivienne Westwood, ki je bila sinonim punkovskega upora v 70. letih, je bila znana aktivistka. Njene majice so izpostavljale slogane proti podnebnim spremembam in onesnaževanju, ki jih povzročajo fosilna goriva, pa tudi njeno podporo ustanovitelju Wikileaksa Julianu Assangeu. Zanj in njegovo ženo Stello Moris, s katero sta se poročila v zaporu Belmarsh na jugovzhodu Lonodna 24. marca 2022, sta s Kronthalerjem zasnovala njuni poročni obleki.

Komplet igralnih kart povečanega odtisa, ki jih je oblikovala leta 2017, bi po ocenah lahko dosegel ceno med 30.000 do 50.000 funti. FOTO: Benjamin Cremel/ AFP

Na dražbo gre tudi komplet igralnih kart povečanega odtisa, ki jih je oblikovala leta 2017 in bi po ocenah lahko dosegel ceno med 30.000 in 50.000 funti (med 35.600 in 59.400 evri). Izkupiček od dražbe bo namenjen v dobrodelne namene oziroma organizacijam, ki jih je modna oblikovalka podpirala – njeno fundacijo Vivienne, Greenpeace, Amnesty International in Zdravniki brez meja (Médecins sans frontières).

Dražba Vivienne Westwood: Osebna zbirka je razdeljena v dva dela, spletna se je začela danes in bo trajala do 28. junija, dražba v živo pa je napovedana za 25. junij. Do dneva prej bo zbirka na sedežu Christie's v Londonu na ogled javnosti.