Umrl je Fumihiko Maki, Pritzkerjev nagrajenec, ki je gradil povojno Japonsko

Pri petindevetdesetih letih je umrl prejemnik najvišjega priznanja na področju arhitekture, Pritzkerjeve nagrade, Japonec Fumihiko Maki. Utemeljitev nagrade, ki velja za Nobelovo med arhitekturnimi, ga je proslavila kot enega od predstavnikov novega vala arhitektov, ki so zgradili povojno Japonsko, ter izpostavila njegovo rabo svetlobe. S tem je za svojim mentorjem Kenzom Tangejem postal njen drugi japonski prejemnik. Kot poroča agencija Associated Press, je umrl v svoji pisarni na Univerzi Harvard, kjer je poučeval.

Po navedbah japonskih medijev je bila vzrok smrti starost, napovedali so tudi žalno slovesnost, univerza pa teh navedb ne želi komentirati in je sporočila, da pripravlja izjavo za javnost.

Maki, ki je tam predaval arhitekturo in urbanistično načrtovanje, je, kot piše BBC, slovel po premišljenem in umetelnem združevanju elementov Vzhoda in Zahoda v svojih projektih. Eden njegovih najznačilnejših je Narodni muzej moderne umetnosti, v katerem se prepletajo steklo, kovina in beton. Kritičen je bil do predvidene zasnove olimpijskega stadiona v Tokiu za igre leta 2021.

Maki, prejemnik več nagrad, se je šolal v Tokiu in ZDA ter predaval po vsem svetu. Kot učitelj je bil predan, zavezan pa je bil tudi japonski tradiciji: v esejih Nurturing Dreams (Gojenje sanj) je pisal o okuju, japonskem konceptu dojemanja prostora, ki tudi v natrpanosti ustvari učinek globine.