Vzrok smrti legendarnega igralca še vedno zavit v skrivnost

Že nekaj dni je minilo, odkar so v hiši, obkroženi z oljkami, v mestu Santa Fe odkrili trupla legendarnega hollywoodskega igralca Gena Hackmana, njegove žene Betsy Arakawa in psa. Dva psa, ki sta lahko prihajala v hišo skozi pasja vrata, sta bila živa.

Kot menijo preiskovalci, se zdi, da sta igralec in njegova žena na svojem domu kar naenkrat izgubila zavest, in kot je dejal eden od sosedov, se je očitno zgodilo nekaj zelo nenavadnega. Igralec je ležal na tleh v dnevni sobi, njegova žena pa je obležala v kopalnici, okrog nje so bile raztresene tablete zdravila na recept, truplo psa, nemškega ovčarja, so našli zaprto v omari v kopalnici.

Kljub starosti v dobri formi

Najprej so pomislili, da je za smrti kriv ogljikov monoksid, vendar so to teorijo kmalu ovrgli, tako kot misel, da je šlo za dvojni samomor. Jasno je tudi, da to ni bil rop, saj iz hiše ni nič izginilo in na truplih ni bilo znakov nasilja. Zadnja vrata v hiši naj bi bila odprta, na ulici, ki vodi k posestvu, so varnostne kamere, a te menda niso zaznale nič sumljivega. Kar nekaj časa, morda celo tri mesece, bo trajalo, da bodo znani rezultati obdukcije.

Novinarji na cesti, ki vodi do hiše legendarnega igralca. FOTO: Andrew Hay/Reuters

Po podatkih njegovega srčnega spodbujevalnika je policija ugotovila, da naj bi bila igralec in najbrž tudi njegova žena mrtva že devet dni, preden so ju našli. Na truplu pianistke Betsy Arakawa so se na dlaneh in stopalih že kazala znamenja »mumifikacije«.

Hackman je bil kljub pozni starosti, imel je 95 let, v odlični formi, saj je dvakrat na teden telovadil in izvajal jogo. Iz prvega zakona je imel tri otroke, s katerimi je bil v dobrih odnosih in ki bodo zdaj podedovali njegovo premoženje. Ena od hčera je za Daily Mail povedala, da z očetom že nekaj mesecev ni bila v stiku.

Šerif Adan Mendoza je povedal, da so okoliščine »dovolj sumljive za preiskavo«. FOTO: Sam Wasson/AFP

Od zvezdnika do dirkača

Hackman, ki je bil znan po zelo moških vlogah, je blestel v filmih Bonnie in Clyde, Ptičja kletka, Firma, Heist, Pobegla porota … Posnel je več kot 80 filmov. Izjemen je bil v filmski umetnini Francisa Forda Coppole Prisluškovanje. Oskarja za glavno moško vlogo je prejel za film Francoska zveza, oskarja za stransko pa je dobil leta 1992, ko je igral šerifa Billa Daggetta v vesternu Clinta Eastwooda Nedotakljivi. Prav ta vloga je bila zanj značilna, saj je znal tudi negativne like prikazati v posebni in karakterni luči.

V Santa Fe se je preselil, da bi se umaknil iz Hollywooda, večkrat je rekel, da si je vedno želel biti dober igralec, a nikoli zvezdnik. Nekaj časa je bil profesionalni avtomobilski dirkač. »Med dirkanjem sem polno občutil, kako se pretakajo v meni življenjski sokovi. Podoživljal sem vzpone in padce iz igralskega življenja in obračunal s travmami iz otroštva.« Kasneje pa se je posvetil pisanju, kiparjenju in slikanju.

Rad je rekel, da si je vedno želel biti dober igralec, a nikoli zvezdnik. FOTO: Andy Clark/Reuters

Zelo rad je slikal in ni čudno, da se je preselil prav v Novo Mehiko, kjer vlada posebna svetloba, ki jo je oboževala tudi slikarka Georgia O'Keeffe. Hackman je bil v upravnem odboru njenega slavnega muzeja sredi puščave. V Santa Feju živijo različni umetniki in hollywoodski zvezdniki, kot sta Robert Redford in Shirley MacLaine. Hackman je bil tudi izurjen pilot. »Formalno me prištevajo med starejše prebivalce, vendar me ne mika, da bi živel kot upokojenec. Uživam v misli, da lahko kadarkoli skočim v svoje letalo in poletim v nove, drugačne kraje. To mi daje čudovit občutek svobode,« je dejal.