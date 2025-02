Slovitega igralca in njegovo ženo našli mrtva

Dvakratnega dobitnika oskarja Gena Hackmana in njegovo ženo, pianistko Betsy Arakawo, je policija našla mrtva na njunem domu v ameriškem mestu Santa Fe. Poleg zakoncev so našli mrtvega tudi njunega psa, po poročanju lokalnih oblasti na truplih ni bilo opaznih znakov nasilja. Igralec je bil star 94, njegova žena pa 63 let. Par, ki se je poročil leta 1991, je policija našla v hiši, ki je del zasebne skupnosti Old Sunset Trail.

Vrata k zvezdam so se Genu Hackmanu odprla leta 1967 s filmom Bonnie in Clyde, ki velja za najbolj vpliven, če ne celo prvi film gibanja novi Hollywood ali ameriški novi val. Hackman je med drugim nastopil v filmih Francoska zveza (1971), Za sovražnikovo črto (2001) in Prisluškovalec (1974), znan pa je tudi po vlogi Lexa Luthorja v filmu Superman (1978). Oskarja je prejel za vlogi newyorškega detektiva Jimmyja Doyla - Popaja (Francoska zveza) in Malega Billa Daggetta (Neoproščeno).

Vojska in cimrovanje z zvezdami

Hack­man se je rodil v ameriški zvezni državi Kaliforniji 30. januarja leta 1930. Družina se je pogosto selila in se ustalila na srednjem zahodu, v zvezni državi Illinois, kjer je njegov oče tiskal lokalni dnevnik Commercial News v takrat cvetočem rudarskem mestu Danville.

Gene pod domačo streho ni ostal prav dolgo. Po kratkem času je srednjo šolo obesil na klin in se prijavil v mornariško pehoto oziroma k marincem. Pri njih je preživel skoraj pet let. Kot radijskega operaterja so ga najprej namestili na Kitajskem, po zmagi komunistov v tamkajšnji državljanski vojni leta 1949 pa je delal na Japonskem in Havajih.

Vloga, ki mu je prinesla oskarja. FOTO: Press Release

Vendar nikoli ni nameraval biti poklicni vojak. Že ko je pri desetih letih videl prvi film, se je namreč odločil, da bo igralec.

Po vojaški karieri je opravljal različne službe in naposled sledil svojim igralskim sanjam. Vrnil se je v Kalifornijo in prve odrske korake naredil v losangeleškem gledališču Pasadena Playhouse, ki je hkrati tudi igralska šola. S kolegom Dustinom Hoffmanom so ju sošolci razglasili za najmanj perspektivna v letniku. Skupaj sta se preselila v New York, kjer se jima je kot sostanovalec pridružil še en Kalifornijec z igralskimi ambicijami, Robert Duvall.

Vlogo, ki mu je prinesla oskarja, dobil šele kot šesta izbira

V 60. letih je začel dobivati manjše vloge, najprej v bolj zakotnih gledališčih, potem na televiziji in končno na velikem platnu. Filmski led je prebil leta 1967 v temeljnem filmu novega Hollywooda Bonnie in Clyde, ko je bil za vlogo starejšega brata vodje tolpe Barrow Marvina Barrowa - Bucka nominiran za oskarja za stransko vlogo.

Takrat je bil Hackman že zrel igralec in s 187 centimetri višine ter grobimi potezami je bil kot nalašč za možate junake v filmih novega Hollywooda. Po vlogi v drami Nikoli nisem pel očetu (I Never Sang for My Father) leta 1970, za katero je bil spet nominiran za oskarja, je leto pozneje sprejel, menda kot šele šesta izbira režiserja Williama Friedkina, vlogo newyorškega detektiva Jimmyja Doyla - Popaja.

Z Warrenom Beattyjem in Faye Dunaway v filmu Bonnie in Clyde. FOTO: Ho Reuters

Film Francoska zveza o ameriškem detektivu Popaju, ki se bori proti navezi korziške in sicilijanske mafije ter petih italijansko-ameriških mafijskih družin iz New Yorka, je bil izreden komercialni uspeh. Tudi kritiki so ga vse prej kot spregledali, saj je dobil pet oskarjev, med njimi tri najpomembnejše, za film, režijo in Hackman za glavno moško vlogo.

Verjetno bolj zaradi plačila kot resne želje je konec 70. let odigral tudi negativca Lexa Luthorja v treh filmih o Supermanu.

Po uspehu Francoske zveze je odigral še vrsto nepozabnih vlog. Za upodobitev brutalnega šerifa »Malega Billa« Daggetta, glavnega negativca v neovesternu Clinta Eastwooda Neoproščeno (1992) je dobil oskarja za najboljšo stransko vlogo.