Pet barv superg, ki jih nosimo to pomlad

Modeli, ki bodo v prihodnjih mesecih prevladovali na ulicah, so nekateri že dobro znana klasika, a z malce svežega pridiha.

To pomlad nosimo superge v barvah. Klasični beli modeli bodo za nekaj časa odšli na zasluženi počitek, v ospredje pa spet prihajajo nekoliko drznejši in zanimivejši modeli. Priljubljene in zelo ljubljene adidas Gazelle so idealne superge za to pomlad. Poleg tega, da imajo trendovsko dozo retro estetike, so na voljo v številnih barvnih kombinacijah in vsakemu videzu dodajo svežino.

Če ste morda bolj klasičen tip in radi igrate varno, vemo, da je lahko uvajanje sprememb v garderobo pravi izziv. Strah, da bodo novi, nekoliko drugačni kosi ostali v škatli in nikoli ne bodo nošeni, je popolnoma razumljiv. Prav zato je izstopanje iz cone udobja s pomočjo že znanih in priljubljenih stilov lažji način eksperimentiranja. Adidas Gazelle so ene izmed kultnih superg, ki jih obožujejo in nosijo vse generacije, zato z njimi modna napaka ni mogoča. Enako dobro se podajo h klasičnim športnim kombinacijam, kot so trenirke, in tudi k vsakodnevnim kosom, kot so kavbojke in bluze ali mini oblekice – kadar si želimo udobja in sproščenega videza.

Z barvnimi supergami, zlasti v slogu modela adidas Gazelle, bo vsaka modna kombinacija bolj zanimiva in posebna. Predstavljamo vam pet barv superg, s katerimi to pomlad zagotovo ne boste zgrešili, hkrati pa boste vedno videti trendovsko.

Nevtralne barve

Ena najvarnejših izbir pri prehodu iz klasičnih belih superg v barvite modele so prav tiste v nevtralnih odtenkih. Naj gre za svetlo rožnato, bež ali barvo kože – te se odlično vključijo v vsako garderobo. Nevtralne superge lahko kombiniramo s temnejšimi kosi za ustvarjanje kontrasta ali s svetlimi odtenki, ki so še posebej priljubljeni z vstopom boho estetike v modne trende. Poleg tega nevtralna obutev posebej lepo izpade ob golih nogah, saj optično podaljša silhueto, kar je vedno velika prednost.

Masleno rumena

Masleno rumena je že lani poskušala prodreti med modne trende, a se zdi, da se je to pomlad vrnila močnejša kot kdaj prej. Številne modne vplivnice so v svojo pomladno garderobo začele vključevati kose v masleno rumeni in podobnih rumenih odtenkih. Ne moremo reči, da smo ostali ravnodušni do tega trenda, hkrati pa vemo, da ni realno popolnoma preoblikovati celotne garderobe v eno barvo. Če pa želite slediti trendom, so superge v tem odtenku enostaven in učinkovit način za to. Adidas Gazelle v tej rumeni so še posebej zanimive, saj imajo atraktivne podrobnosti – črte v beli, rožnati ali modri barvi.

FOTO: Answear

Vsi odtenke zelene

Travnato zelena, olivno zelena ali pastelno zelena? To pomlad je vseeno, saj z nobeno od njih ne morete zgrešiti. Narava se prebuja, z njo pa tudi priljubljenost zelene barve v modnem svetu. Ali so za to zaslužni mikro trendi, ki se hitro spreminjajo, ali kaj drugega, ni tako pomembno kot dejstvo, da so superge v zeleni barvi odlična dopolnitev vsake garderobe. Odlično se podajo k temnejšim barvam, kot so črna, temno modra in rjava, prav tako pa se lepo kombinirajo s svetlimi odtenki, kot sta bež in bela, s katerimi ustvarijo subtilen kontrast.

Rožnate superge

»Pop of colour« je nepogrešljiv del vsake pomladne kombinacije, prav tako rožnate superge. V njih je nekaj, kar nam že ob pogledu nariše nasmeh na obraz. Rožnata je bolj sproščena in lahkotna kot rdeča, povezujemo jo z otroštvom in brezskrbnostjo, ravno takšne pa so tudi superge v tej barvi – še posebej modeli Gazelle, ki imajo barvni poudarek na znaku adidas. Rožnata se odlično poda k temnejšim odtenkom, kot je moder jeans, saj ustvari igriv kontrast, v kombinaciji z belo mini obleko pa deluje še posebej romantično in ženstveno.

Bele superge z barvnimi detajli

FOTO: Answear

Klasika ostaja klasika, zato bi bilo napačno, če na seznam ne bi vključili belih superg. A to pomlad prihajajo z manjšimi spremembami. Trendovski modeli, kot so adidas Gazelle, imajo barvne detajle, zaradi katerih so klasične bele superge zanimivejša in bolj modna izbira.

Barve na znaku adidas so lahko v vašem najljubšem odtenku, s čimer boste v svoj videz vnesli trendovski detajl – a na zelo subtilen in prefinjen način. Takšen model obutve je odlična izbira za vse, ki radi igrate varno, a si želite rahle osvežitve svoje kolekcije.

Naročnik oglasne vsebine je Answear