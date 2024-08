Aleš Česen in Tom Livingstone sta osvojila Gašerbrum III

Slovensko-britanska alpinistična naveza Aleš Česen in Tom Livingstone sta se po dveh letih po prvem poskusu vrnila na Gašerbrum III, 7952 metrov visoko goro v Pakistanskem gorovju Karakorum, in jo tokrat uspešno osvojila, so sporočili s Planinske zveze Slovenije (PZS). V Pakistan sta odpotovala 21. junija, 6. avgusta sta dosegla vrh Gašerbruma III in se že varno vrnila v bazo.

Na odpravi leta 2022 sta po jugozahodnem razu že priplezala tik pod vrh Gašerbruma III, vendar ju je k umiku prisililo slabo vreme.

Gašerbrum III je sicer zelo redko obiskana gora, na katero sta bila pred tem opravljena le dva vzpona. Poljski alpinisti Wanda Rutkiewicz, Alison Chadwick-Onyszkiewicz, Janusz Onyszkiewicz in Krzysztof Zdzitowiecki so jo prvi osvojili leta 1975, španski pa leta 2004.

Česen in Livingstone sta bila skupaj na odpravi prvič leta 2018, ko sta se skupaj z Luko Stražarjem povzpela na Latok I, za kar so prejeli zlati cepin. Oba sta že prej nanizala vrsto izjemnih dosežkov po številnih različnih gorovjih sveta.