Ali fizioterapija v Sloveniji res ne deluje več?

Razmere v zdravstvu v Sloveniji so postale problematične. Pacienti pogosto ostajajo pred zaprtimi vrati ordinacij in čakajo neskončno (pre)dolgo na termin pri zdravniku. Pot do diagnoze se daljša, posledično se upočasnjuje tudi zdravljenje. Vse na škodo pacientov.

Vsesplošno stanje se zrcali na posameznih zdravstvenih področjih, med katerimi se je na kritičnem robu znašla tudi fizioterapija. Kaj to pomeni za pacienta? Ali lahko pričakuje ustrezno obravnavo in rehabilitacijo? Odgovore smo poiskali pri strokovnjakih iz klinike Medicofit, ki s prve linije doživljajo propad javnega zdravstva. Kako pomembna je čim hitrejša obravnava pri fizioterapevtu, kakšno je dejansko stanje v javnih fizioterapevtskih ambulantah in zakaj je ključno, da pacient sam odreagira hitro in poišče pravo pomoč, lahko preberete v nadaljevanju. Živimo namreč v času, ko moramo zdravje vzeti v svoje roke.

»V zadnjih letih se zdi, da fizioterapija v Sloveniji ne deluje več«

Tako že v uvodu stanje v Sloveniji strneta naša sogovornika, Nejc Šimenko, direktor klinike Medicofit, in Marko Stojanovič, diplomiran fizioterapevt. Posledice takšnega stanja nosijo pacienti, ki resignirano čakajo na obravnavo v javni fizioterapevtski ambulanti. In še več: ta obravnava je prav zaradi (pre)zasičenosti javnega zdravstva hitra in nezadostna za popolno rehabilitacijo.

»Zaradi dolgih čakalnih dob se fizioterapija izvaja z vedno bolj pospešenimi rutinskimi rešitvami, ki niso prilagojene stanju pacienta, posledično pa se vedno več pacientov vrača v čakalno vrsto z enakimi težavami,« opozarjata. A to je le ena plat kolapsa trenutne fizioterapije. Problematično stanje namreč dodatno otežujejo splošni trendi obolenj, saj so mišično-skeletna stanja v porastu.

Neobvladljive razmere v slovenskem zdravstvu se odražajo tudi na področju fizioterapije. FOTO: Medicofit

Vse to pomeni, da je večina čakalnih dob danes že presegla mejo, ko je izvedba fizioterapije sploh še smiselna, vsaj s strokovnega vidika, večina dejanskih terapij pa po kakovosti vztrajno pada. Ali z drugimi besedami: povprečen pacient na obravnavo fizioterapije danes čaka že tako dolgo, da so sami protokoli zdravljenja vprašljivi.

Hitrost je za hitro rehabilitacijo ključna – žal je na napotnico ne boste dobili

»Razen določenih stanj, ki imajo jasne kontraindikacije, se začetek fizioterapije priporoča vedno čim prej oz. zgodaj v akutni fazi,« opozarjata naša sogovornika – to velja tako za rehabilitacijo po operacijah kot v primerih kroničnih bolečin.

Velika težava trenutnega zdravstvenega sistema je počasna pot do pooperativne rehabilitacije. Čeprav številne raziskave kažejo, da bi morali pacienti specialno akutno terapijo začeti že v dnevu do treh po odpustu iz bolnišnice, se to večinoma to ne zgodi.

Zakaj je hitra pooperativna obravnava pri specialistu fizioterapije tako pomembna? Po operaciji lahko z zgodnjo fizioterapijo zmanjšamo oslabelost in ohranjamo fizične sposobnosti preostalih delov telesa, hkrati pa pospešimo proces celjenja. Dlje ko traja čakanje na rehabilitacijo,večje je tveganje za nastanek trajnih gibalnih omejitev.

Predolgo čakanje lahko vodi do večjega upada mišične moči in mišične mase, posledično bo proces rehabilitacije daljši.

Kot primer navajata paciente po operaciji kolena, ki so po njunem mnenju v Sloveniji nekakšni prvaki v predolgem čakanju. »Gre za področje, kjer je še posebej pomembna zgodnja rehabilitacija, saj je akutna fizioterapija nujno indicirana, upoštevanje predpisanih specialističnih protokolov pa mora biti zagotovljeno za celotno obdobje rehabilitacije.«

V Kliniki Medicofit vam bodo pripravili individualni načrt zdravljenja. FOTO: Medicofit

Posledice predolgega čakanja so resne: »Pacienti, ki postoperativne rehabilitacije kolena ne začnejo dovolj zgodaj, pogosto pridobijo artrofibrozo – fibrozacijo sklepne kapsule, ki lahko pozneje zahteva dodaten operativni poseg, močno pa se poveča tudi tveganje za zgodnjo obrabo sklepa in neustrezno delovanje sklepnih površin. V tem primeru govorimo zares o razsežnih dolgotrajnih posledicah zaradi zakasnele rehabilitacije.«

»Večina pacientov, ki rehabilitacijo po operaciji začne prepozno, se ne spopada toliko z neuspešno akutno fazo, kot gre za različne deficite, ki ostanejo iz srednje in pozne faze rehabilitacije, kar pa za pacienta pomeni visoko tveganje za hitro ponovno poškodbo.«

Da bolečina ne bi postala kronična …

… je hitrost reakcije ključna, opozarjata naša sogovornika. Pacient, ki zazna bolečine brez poškodbe, ki vztrajajo vsaj dlje kot tri dni in v intenziteti ne pojenjajo, mora takoj poiskati pomoč specialista fizioterapije za sklep.

»Prej ko bomo začeli obravnavo bolečine, manjša verjetnost bo, da se bolečina spremeni v kronično. Če pa je že kronične narave, je hitro ukrepanje še toliko pomembnejše,« razložita. Če se bolečina vendarle spremeni v kronično, je pristop zdravljenja drugačen: pacienta je treba obravnavati s specialistično fizioterapijo za kronične težave. Takšne obravnave z napotnico žal ne bo prejel, dodajata, in posledica bo spet na plečih pacienta, ki bo težko dosegel brezskrben vsakdan brez bolečin.

»Prepogosto se zgodi, da pacient s hujšimi akutnimi bolečinami ali akutno poškodbo, ki bi se lahko rešila v sorazmerno kratkem časovnem obdobju, na fizioterapijo čaka več mesecev.« Posledice so žal kronična bolečina in daljši čas rehabilitacije. Za nameček se poveča tudi verjetnost trajnih okvar.

Skupina pacientov, za katere je nujno, da fizioterapijo začnejo hitro, narašča. S čakanjem se težave kopičijo, in tudi ko pacient končno dočaka prvi termin, je žal pogosto prepozno. In tukaj je še en paradoks: čakanje je povzročilo dodatno škodo, vnaprej določeni termini za obravnavo pri fizioterapevtu so nezadostni in celo zastareli.

Hitrost obravnave je ključna, da boste zaživeli brez bolečin in si povrnili stanje pred poškodbo. FOTO: Medicofit

Z napotnico do fizioterapije, ki ne sledi naravnemu poteku bolezni

Težava pri obravnavi pacientov na napotnico je tudi premajhen obseg predpisane fizioterapije, s katerim ni mogoče izpolniti strokovnih zahtev učinkovite obravnave. Večina pacientov ima predpisanih od 5 do 10 fizioterapevtskih obravnav, ki se zvrstijo običajno po enkrat na dan ali pa kar vsak dan.

V resnici obravnava ne bi smela temeljiti na vnaprej predpisanem številu terapij, ampak bi morala biti prilagojena naravnemu poteku bolezni in hkrati slediti strokovnim smernicam časovnih režimov.

Ne le število, problematične so tudi metode, ki so po mnenju naših sogovornikov zastarele, saj temeljijo na znanstvenih dokazih, ki so se večinoma na podlagi sodobnih študij že spremenili.

Glavna tehnika terapije, ki se še vedno izvaja v okviru fizioterapije na napotnico, je elektroterapija v obliki terapevtskega ultrazvoka in stimulacij interferenčnih tokov – danes imamo že zelo veliko alternativ, ki imajo več dokazov za učinek in veliko hitreje dosežejo zmanjšanje bolečine. Na ta način nikakor ne moremo pričakovati večjega učinka terapije.

Na koncu izpostavita še en zelo problematičen vidik: splošni protokol obravnave, ki ni prilagojen vsakemu pacientu. Če ponazorimo: za vsak anatomski sklop je obravnava enaka za vse paciente – gre torej za nekakšno splošno obravnavo po rutinskem protokolu in ne upošteva napredka posameznega pacienta in tudi ne njegovih morebitnih posebnosti, zaradi katerih bi bilo treba protokole sproti spreminjati.

Sodobna klinika Medicofit v Ljubljani. FOTO: Medicofit

Izkušnje, ki jim zagotavljajo izjemno diagnostično terapijo

Čisto drugačen potek zdravljenja zagotavljajo v kliniki Medicofit, kjer vsak proces rehabilitacije najprej začnejo z diagnostično terapijo. Tako fizioterapevt pridobi natančne podatke o stanju poškodovanega dela telesa, pa tudi o drugih povezanih delih, ki so bili prizadeti zaradi poškodbe ali operacije.

»V številnih primerih smo prvi, ki se lotimo določenih ključnih dejavnikov rehabilitacije, ki so bili v prejšnjih obravnavah prezrti,« pojasnjujejo v Medicofitu.

Ta podrobni pristop omogoča oblikovanje individualnega načrta zdravljenja, prilagojenega potrebam vsakega pacienta, ki tako dobi celostno in učinkovito obravnavo.

Medtem ko v javnih ambulantah pogosto predpisujejo točno določeno število terapij, ki ne ustreza vedno potrebam pacienta, v kliniki Medicofit zagovarjajo prilagodljiv pristop. S specializirano fizioterapijo in naprednimi terapevtskimi tehnikami omogočajo pacientom uspešno in celostno rehabilitacijo, ne glede na dolžino trajanja zdravljenja. Njihov cilj je povrniti pacientom kakovost življenja brez bolečin, in to na način, ki sledi najsodobnejšim znanstvenim smernicam in terapevtskim metodam.

Ne dovolite si, da bi se izgubili v dolgih čakalnih dobah Obiščite specialiste fizioterapije v kliniki Medicofit in čim prej začnite protokol rehabilitacije. Hitrost obravnave je ključna, da boste zaživeli brez bolečin in si povrnili stanje pred poškodbo.

Naročnik oglasne vsebine je Medicofit