Trn v peti in hude bolečine – je čas za slovo od visokih pet?

»Vsako jutro, ko vstanem iz postelje, me pričaka ostra, zbadajoča bolečina v peti, ki mi kar reže skozi stopalo. Prvi koraki so najhujši, saj se zdi, kot da bi stopila na žebelj. Bolečina je najbolj intenzivna zjutraj, po daljšem počitku ali sedenju, ko stopim na noge in se začne obremenitev. Potem ko se nekoliko razgibam, bolečina sicer nekoliko popusti, vendar nikoli povsem ne izgine.« Ali je to scenarij, ki se redno dogaja tudi v vašem življenju? To je tipičen vsakdanjik pacientke z diagnozo trn v peti. Na srečo obstaja učinkovita rešitev: z ustrezno specializirano fizioterapijo se vrnete v svojo rutino – brez stalnih bolečin in odrekanj. To je sicer Nadina zgodba, ki bi lahko bila tudi vaša. Spoznajte njen potek rehabilitacije.

Nada: »Mislila sem, da ne bom nikoli več nosila visokih pet«

Nada je uspešna poslovna ženska, ki stavi na elegantna oblačila in visoke pete. Zaradi stalnih bolečin v peti je morala svojo garderobo in dnevne aktivnosti precej spremeniti, saj je postala hoja v petah nemogoča. Vse dokler ni poiskala pomoči pri strokovnjakih v kliniki Medicofit.

»Dvainpetdesetletna Nada je v našo kliniko prišla s kroničnimi bolečinami v peti, ki so trajale že več kot tri leta. Postavljena ji je bila diagnoza trn v peti. Nada je več let poskušala omiliti težave z uporabo ortopedskih vložkov, analgetikov in ledenih obkladkov, vendar bolečine niso popustile. Zaradi dolgotrajnih težav je opustila vsakodnevne sprehode in aktivnosti, ki so ji prej prinašale veselje, kar je močno vplivalo na kakovost njenega življenja. Tudi garderobo je zamenjala, saj se je zaradi stalnih bolečin odpovedala visokim petam. Na prvem pregledu je celo vdano povedala, da se je sprijaznila z dejstvom, da bo z bolečino živela do konca življenja, in da je verjetno to del staranja,« njeno stanje ob prihodu v kliniko opisuje njen fizioterapevt.

Danes, po skrbno načrtovani in prilagojeni celostni terapiji, je Nada spet našla brezskrbnost sprehodov, večkrat lahko obuje tudi čevlje s peto.

Kako so ji pomagali v kliniki Medicofit

V kliniki Medicofit so Nado najprej temeljito pregledali, nato pa so ji predpisali individualno prilagojen rehabilitacijski program, ki je obsegal terapijo z globinskimi udarnimi valovi, terapijo z visokoenergijskim laserjem, TECAR terapijo, manualno terapijo stopala in gležnja, kineziotaping in skrbno načrtovano individualno terapevtsko vadbo.

»S tako zasnovanim rehabilitacijskim načrtom smo pri Nadi dosegli popolno sanacijo stanja petnega trna in bolečino odpravili v celoti. Poleg tega smo s pomočjo terapevtske vadbe Nadina stopala okrepili do te mere, da se ji težave ne bodo več ponovile. Tudi občasno nošenje visokih pet za Nado po terapijah ni nobena težava, jih je pa v večini primerov vseeno raje zamenjala s primernejšo in bolj udobno obutvijo, saj se je v procesu rehabilitacije naučila, da je za njena stopala dolgoročno bolj primerna.«

Ali imate trn v peti? Prepoznajte simptome

Trn v peti je osteofit oz. kostni izrastek, ki ga povzroča kopičenje kalcija na območju petne kosti. Gre za majhno kostno izrastlino, ki se razvije na mestu, kjer se tetive in ligamenti pripenjajo na petnico. Pojavi se lahko v različnih oblikah – koničasto, kljukasto ali poličasto. Čeprav trn v peti sam po sebi ni vedno boleč, je pogosto povezan z vnetjem vezivnega tkiva na spodnjem delu stopala, kar lahko povzroči hudo bolečino in nelagodje.

Najpogostejši simptom trna v peti je ostra, zbadajoča bolečina v spodnjem delu pete, še posebej zjutraj, ko prvič stopite na noge. Bolečina se lahko pojavi tudi po daljšem sedenju ali počitku in se poslabša ob daljšem stanju ali hoji. Pogosto bolniki opisujejo občutek, kot da bi stopili na žebelj ali kamen. Bolečina lahko čez dan nekoliko popusti, vendar nikoli povsem ne izgine, zlasti če obremenjujete stopalo.

Oblika bolečine je odvisna tudi od velikosti ter mesta kostnega izrastka in predvsem od tega, kateri živčni receptorji so zdraženi. Značilno za trn v peti je tudi to, da lahko povišana telesna aktivnost povzroči poslabšanje stanja in bolj izrazito bolečino čez dan.

Pri trnu v peti je zanimivo, da je lahko asimptomatski in povsem neboleč – zaradi tega ga strokovnjaki pogosto odkrijejo povsem naključno. Različne študije ugotavljajo, da je trn v peti lahko asimptomatski v 40–65 odstotkih primerov. »To, ali se razvijejo bolečine ali ne, je odvisno predvsem od obremenitev, ki smo jim izpostavljeni, in od obremenilnih sposobnosti struktur našega stopala. Obremenilno sposobnost lahko učinkovito izboljšamo s pomočjo specialnih vaj za muskulaturo stopalnega loka in mečne muskulature,« pojasni in svetuje strokovnjak iz klinike Medicofit, kjer so pomagali že številnim pacientom, kot je bila Nada.

Kako nastane trn v peti

Trn v peti se razvije zaradi dolgotrajnih obremenitev stopala, še posebej vezivnega tkiva, imenovanega plantarna fascija. To tkivo povezuje petnico s prsti in pomaga pri podpiranju loka stopala. Če pride do čezmerne obremenitve ali stresa, lahko pride do mikroskopskih poškodb in vnetja. Sčasoma se telo odzove na te poškodbe s tvorbo kostnega izrastka, ki ga poznamo kot trn v peti.

Nekoliko pogosteje se razvije pri ženskah, pogosto zaradi nošenja visokih pet. Ali to pomeni, da bi se morale ženske izogibati visokih pet? Strokovnjak iz klinike Medicofit odgovarja: »Na splošno je izbira primerne obutve za zdravje stopal precej pomembna. Več časa, ko preživimo v neprimerni obutvi, večje je tveganje za nastanek bolečin in preobremenitvenih poškodb. Pogoste težave, ki lahko nastanejo kot posledica neprimerne obutve, so otiščanci, metatarzalgija, plantarni fasciitis, bunion ... Ne moremo pa trditi, da je nošenje visokih pet že obsodba na petni trn, sploh če je nošenje le občasno. Visoke pete povzročijo povečanje obremenitev na mečno muskulaturo in plantarno fascijo, kar pa ob občasnem nošenju ni dovolj velik dejavnik, da bi ta sam po sebi sprožil patologijo stopala, kot je trn v peti.«

Bolj dovzetni za trn v peti so tudi posamezniki s čezmerno telesno težo, vrhunski športniki v visokointenzivnih športih, kjer je veliko skokov.

Trn v peti je pogosta, a boleča težava, ki lahko resno vpliva na kakovost življenja. Ključno je prepoznati simptome in pravočasno ukrepati, da se prepreči poslabšanje stanja. Pravilna obutev, ohranjanje zdrave telesne teže in primerna skrb za stopala lahko pomagajo zmanjšati tveganje za razvoj te neprijetne težave. Če sumite, da imate trn v peti, je priporočljivo, da se posvetujete z zdravnikom in se naročite na pregled k specialistu fizioterapije v kliniki Medicofit, ki vam bo lahko predlagal ustrezno zdravljenje in vaje za olajšanje bolečin ter preprečevanje nadaljnjih zapletov.

Specialno zdravljenje trna v peti

V kliniki Medicofit so strokovnjaki za odpravljanje težav s trnom v peti. Za uspešno zdravljenje je ključen celostni fizioterapevtski pristop, kar pomeni sočasno uporabo manualne, instrumentalne in specialne vadbene terapije (kinezioterapije). »Specialna fizioterapija Medicofit je uspešna, saj združuje uporabo najsodobnejših tehnologij, strokovno znanje in večletne izkušnje. Vse skupaj pa se nato še prilagodi in individualizira za vsakega pacienta posebej. Poleg tega pri nas dajemo velik poudarek na terapevtsko vadbo, ki je glavni ključ do dolgoročnega uspeha pri sanaciji večine mišično-skeletnih težav. Ravno neustrezna oz. na trenutke celo neobstoječa terapevtska vadba je glavni problem, zakaj fizioterapija drugod ni uspešna pri sanaciji patologije petnega trna,« še sklene naš sogovornik iz Medicofita.

Brez specialistične rehabilitacije za trn v peti se lahko bolečina spremeni v kronično stanje, ki je težje ozdravljivo. Hkrati tudi tvegate, da boste za zdravljenje potrebovali operacijo.

