Andrej Škraba: Učenci so AI že posvojili – sistem še ne

V podkastu Na robu smo se tokrat dotaknili vloge umetne inteligence v izobraževanju. Gost je bil Andrej Škraba, ekonomist, matematik in ustanovitelj portala Astra, ki ga številni srednješolci poznajo kot enega najboljših mentorjev v pripravah na maturo. Ta teden je bil izbran tudi za najboljši startup leta 2025. Andrej Škraba bo tudi gost prihajajoče konference Delove mobilne tehnologije, kjer bo z gosti nastopil na okrogli mizi Inteligenca brez čustev: Bo prihodnost bolj učinkovita ali bolj hladna?

Po njegovih besedah smo že globoko zakorakali v novo dobo izobraževanja, ki jo močno zaznamuje umetna inteligenca – in ta bo od vseh deležnikov zahtevala temeljito prilagoditev.

Umetna inteligenca se je v izobraževanju najprej razširila spontano – s strani učencev. Po lansiranju ChatGPT-ja konec leta 2022 je bil ta eden najhitreje rastočih spletnih produktov v zgodovini. Učenci so ga hitro začeli uporabljati za pisanje nalog, saj so jezikovni modeli pri tem izjemno učinkoviti.

Esej kot zastarel dokaz znanja?

»V resnici je danes skoraj nemogoče ugotoviti, ali je neko besedilo napisal dijak ali umetna inteligenca,« opozarja Škraba in dodaja: »Esej danes v bistvu ni več zanesljiv pokazatelj znanja.«

To dejstvo odpira vprašanje, kako naj se na ta preobrat odzove šolski sistem. Po njegovem mnenju se bodo morali univerzitetni izpiti in zaključna dela močno spremeniti.

»Bolj ko je naloga splošna, večja je verjetnost, da jo bo napisal AI. Bolj ko je konkretna, raziskovalna, navezana na empirične podatke – bolj bo v njej prisoten avtorjev lasten um,« pojasnjuje Škraba.

Je umetna inteligenca novi kalkulator? Škraba primerja trenutni tehnološki preobrat z uvedbo kalkulatorjev v 60. letih prejšnjega stoletja, ko so profesorji prav tako napovedovali konec razmišljanja in računanja. A razlika je ključna: »Kalkulator je računal številke. Umetna inteligenca pa piše, razlaga, sklepa, celo svetuje. To ni le orodje – je prvi digitalni sogovornik, ki je prestal Turingov test.«

Po njegovem mnenju bo prav vsak posameznik kmalu imel lastnega AI pomočnika. Vprašanje je le, ali ga bo znal pravilno uporabljati – in ali ga bomo naučili, kako to storiti odgovorno.

Šola prihodnosti: vsak učenec s svojim AI-tutorjem?

Po mnenju sogovornika je prihodnost lahko tudi v obrnjenem učnem procesu – osnovne koncepte učenci osvojijo doma, s pomočjo osebnega AI-tutorja, v šolo pa pridejo na vaje, diskusije in pomoč učiteljev.

»Predstavljajmo si sistem, v katerem ima vsak učenec svojega zasebnega učitelja – 24 ur na dan. To je AI, in že obstaja,« pravi Škraba.

Vendar pa opozarja: »Mislim, da v resnici ni srednje poti. Ali umetno inteligenco v izobraževanju v celoti integriramo – ali pa se odločimo, da jo popolnoma prepovemo. A prepoved bo zelo težko uresničljiva.«

V podkastu poudari tudi, da se moramo vprašati, kakšne spretnosti bodo mladi potrebovali v prihodnosti. Če jih v šoli zavestno ne naučimo uporabljati umetne inteligence, jih bomo prikrajšali za ključna orodja, ki jih bodo kot bodoči delavci in strokovnjaki zagotovo uporabljali.

»Ne moremo več reči: ‘Tega se ne učimo, ker ni dovoljeno.’ AI je tukaj in ga uporabljajo. Naša dolžnost je, da jih naučimo, kako ga uporabljati pametno.«