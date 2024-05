Barron Trump stopa na politični oder

Najmlajši sin nekdanjega predsednika ZDA Donalda Trumpa Barron bo eden od floridskih delegatov na nacionalni konferenci republikanske stranke julija letos v Milwaukeeju, je poročala televizijska postaja NBC. Sin Melanie in Donalda Trumpa bo 17. maja sklenil šolanje na srednji šoli, doslej pa se ni veliko pojavljal v javnosti, mesto delegata bo doslej najbolj odmevna politična vloga mladeniča, ki je marca dopolnil 18 let. Starejša brata Eric in Donald Trump mlajši ter sestra Tifffany so bili udeleženi v očetovi predsedniški kampanji leta 2016 in nastopajo tudi v letošnji. Vsi trije bodo prav tako floridski delegati na konvenciji, na kateri bodo Donalda Trumpa uradno potrdili za predsedniškega kandidata stranke. Tam pa ne bo Ivanka Trump, edine od petih otrok, ki se zdaj drži zunaj politike, potem ko je bila višja svetovalka v Trumpovi administraciji.

Ime Barrona Trumpa se je omenjalo v javnosti ob začetku sodnega procesa proti očetu zaradi ponarejanja poslovnih dokumentov v New Yorku, ko se je Donald Trump pritoževal, da mu sodnik Juan Merchan ne dovoli udeležbe na sinovi slovesnosti ob koncu srednje šole, češ da mora biti načeloma prisoten vsak dan sojenja v New Yorku. Na koncu je sodnik ugodil Trumpovi prošnji, nekdanji predsednik se bo lahko udeležil slovesnosti na zasebni srednji šoli v Mar-a-Lagu na Floridi naslednji teden.

Tudi Melania Trump je bila doslej redko videna v javnosti, odkar je njen mož zapustil predsedniški položaj, vendar se pričakuje, da se bo začela bolj javno pojavljati, ko se bo kampanja bližala vrhuncu.