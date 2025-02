Odhod na delo – odhod v rudnik … Zaradi nedavne tragedije v rudniku Velenje se teh besed še vedno drži temna senca. Dogodki obarvajo besede in posebna sreča je, če nam besede odhod na delo prikličejo tudi svetle, vedre barve.

Besedo odhod lahko preko portala Fran.si raziščemo v desetih slovenskih slovarjih. SSKJ² najprej pove, da je ta beseda glagolnik od oditi.

Če je kdo negotov ob besedi glagolnik, lahko znova vpraša Frana ali pa z enim klikom preskoči na portal Franček.si, ki ponuja tudi dostop do dveh šolskih slovnic Kozme Ahačiča. In če na portalu Fran.si izberete rdeči kvadratek ob zadetku iskanja, ste že na portalu dvojezičnih slovarjev Franja.si, ki vam v hipu postreže s prevodi besede odhod v osem različnih jezikov. Fran, Franja in Franček so povezana družina.

Beseda odhod v slovarjih na portalu Fran.

Če na koncu vprašam še Sinonimni slovar, ta pravi, da beseda odhod pomeni dejanje, pri katerem kdo s hojo, premikanjem napravi, da ni več na določenem mestu. Pravi tudi, da so besede oddaljitev, upokojitev (aktualno zame) in smrt sinonimi besede odhod.

Jaz pa pravim:

Ko imaš rad,

vsakega posebej in vsakega na svoj način,

ostanejo s tabo, tudi ko odideš.

In če se mirno, spokojno in hvaležno

preliješ v svoj čisto zadnji odhod,

veš, da ne odhajaš, ampak prihajaš.

***

Rubrika nastaja v sodelovanju z ZRC SAZU (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša), avtorica: Alenka Porenta.