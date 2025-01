Inavgurácija

SSKJ2 za izhodiščni pomen besede inavguracija navaja razlago 'izročitev česa pomembnega v uporabo, navadno z večjo slovesnostjo, slovesen začetek', podpomen je razložen z razlago 'slovesna umestitev, postavitev'. Hiter pregled aktualnih korpusnih virov kaže, da je izhodiščni pomen v besedilnih zgledih komaj še zaznaven (inavguracija novih orgel), zgolj priložnostno naletimo na zglede, ki že izkazujejo pomenski odmik (inavguracija demokracije, tehnokulture, nesmisla). Če bi sodili po frekvenci rabe pomenov besed, nas torej kot družbo zanimajo le še inavguracije predsednikov, rektorjev, dekanov, papeža.

Najpomembnejši inavguraciji zadnjega časa smo bili priča v začetku tedna, ko je kot novi stari predsednik Združenih držav Amerike prisegel Donald Trump. Dogodek je pričakovano pritegnil veliko pozornosti, nenazadnje ima marsikdo občutek, da svet v eri nekoliko kontroverzne in včasih kontradiktorne politike, kot jo napoveduje novi predsednik, ne bo več takšen, kot je bil. Zato toliko bolj preseneča, da smo, tako se vsaj zdi, ob umestitvi predsednika skoraj enako pozornosti kot napovedanim ali že uveljavljenim ukrepom na področju zdravstvene, podnebne, migracijske, socialne, zunanje in gospodarske politike odmerili pomenkom o tem, kdo je bil na inavguracijo povabljen in kakšen klobuk je nosila prva dama.

Predsednik Trump napoveduje ukinitev cenzure, hkrati pa je na slovesnosti v prve vrste posadil lastnike tehnoloških megapodjetij, ki nadzorujejo pretok informacij v svetu. A glede na to, čemu v sodobnem svetu ljudje posvečamo svoj čas in pozornost, taka ali drugačna (ne)cenzura morda niti ne bo več potrebna.

***

Rubrika nastaja v sodelovanju z ZRC SAZU (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša), avtorica: dr. Nina Ledinek.