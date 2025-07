Čipke, gumbki in šifon Lauren Sánchez Bezos kot pri Cinzii Zaccardi

V nadaljevanju preberite:

Poroka četrtega najbogatejšega zemljana, ki je konec tedna dvignila na noge Benečane in okoljevarstvenike, je bila podobno kot poroke članov kraljevih družin veliki trenutek tudi za modno oblikovanje. Tokratna čast je pripadla Domenicu Dolceju in Stefanu Gabbani, ki sta se z nevestino čipkasto obleko s skoraj dvesto gumbki gotovo zapisala v modni spomin. Hitro so zakrožili medijski zapisi, da gre za referenco na tisto, v kateri je Sofia Loren kot Cinzia Zaccardi v filmu Nova varuška (Houseboat) iz leta 1958 postala filmska žena Caryja Granta.

Poročna obleka britanske princese Diane leta 1981, ki sta jo oblikovala mlada oblikovalca, zakonca David in Elizabeth Emanuel, obleka princese Kate iz leta 2011 s podpisom Sarah Burton iz modne hiše Alexander McQueen, ki naj bi spominjala na tisto monaške princese Grace Kelly iz leta 1956 (zasnovala jo je z dvema oskarjema nagrajena kostumografinja Helen Rose), obleka vojvodinje Susseške Meghan Markle s podpisom kreativne direktorice Givenchyja Clare Waight Keller pa obleka neveste takratnega nepremičninskega mogotca Donalda Trumpa Melanie Trump, delo dizajnerja Johna Galliana in z etiketo Christiana Diorja ... To je le nekaj modnih poročnih vrhuncev, ki so na prve strani modnega tiska izstrelili tudi vse ustvarjalce, ki so jih zasnovali. Guardianova komentatorka pa je prepričana, da je poroka Bezosa in Sánchezove začela spreminjati modna pravila.