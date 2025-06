Lauren Sánchez na poroki blestela v kreaciji Dolce & Gabanna

Že nekaj dni so bile vse oči uprte v Benetke, kjer sta se včeraj na otočku San Giorgio poročila ameriška televizijska novinarka in licencirana helikopterska pilotka Lauren Sánchez in ustanovitelj Amazona Jeff Bezos. Predporočno slavje se je začelo že v četrtek, slavje traja še danes. Poroka in vse dogajanje ob njej je bila pospremljena v presežnikih, tudi denarnih, zdaj pa se mnogi mediji ukvarjajo s kreacijo, ki jo je 55-letna nevesta nosila na svoji poroki. Šlo je za kreacijo Dolce &Gabbana.

Kot piše CNN, je bila to hkrati najbolj javna in najbolj skrivnostna poroka leta.

Lauren Sanchez med odhodom iz Aman hotela. FOTO: Stefano Rellandini/AFP

Prepoved objav na omrežjih

V petek se je osrednji dogodek tridnevnega beneškega slavja zaključil z zasebno slovesnostjo na osamljenem in zgodovinskem otoku San Giorgio Maggiore v okrožju San Marco. Popoldne so fotografirali približno 200 slavnih povabljencev, med njimi družina Kardashian-Jenner, Bill Gates, Karlie Kloss, Oprah Winfrey in Usher, in sicer medtem ko so stopali na vodne taksije, ki so jih peljali na prizorišče. Tam pa se je njihova javna izpostavljenost končala – gostje so očitno spoštovali nekakšen dogovor o prepovedi objavljanja trenutkov s poroke na družbenih omrežjih.

Kim Kardashian in Khloe Kardashian. FOTO: Guglielmo Mangiapane/Reuters

Slovesnost se je zaključila diskretno, z eno izjemo – modni svet je poslal signal v obliki digitalne naslovnice revije Vogue, ki je prvič razkrila nevestino poročno obleko. Po številnih ugibanjih (in ne preveč prikritih opažanjih oblikovalca Domenica Dolceja v Benetkah) se je izkazalo, da je bila obleka delo modne hiše Dolce & Gabbana, izdelana po meri, delali so jo kar leto in pol, piše CNN.

Lauren Sanchez. FOTO: Yara Nardi/Reuters

Po poroki kar dvakrat zamenjala obleko

Gre za čipkasto obleko s korzetom in visokim ovratnikom, okrašeno s 180 gumbi, prevlečenimi s svilenim šifonom. Po poroki je Sanchez, kot piše Vogue, dvakrat zamenjala obleko: najprej v obleko s srčastim izrezom – poklon filmu Gilda iz leta 1946 – za poročno večerjo, nato pa v dovršeno koktajl obleko, okrašeno s 175.000 kristali Oscarja de la Rente.

S poroko pokritih 68 odstotkov letnega prihodka mesta Otok San Giorgio Maggiore je znan po bleščečih renesančnih bazilikah iz marmorja, ki jih je zasnoval italijanski arhitekt Andrea Palladio. A par se je zanj verjetno odločil tudi iz bolj praktičnih razlogov – zaradi zasebnosti. Zaradi protestov v Benetkah, vključno z grožnjami o zaporah kanalov, transparenti gverilskega tipa in lutkami Jeffa Bezosa, naj bi bila Sanchez in Bezos prisiljena spremeniti eno od lokacij dogodka v zadnjem trenutku. Varovanje in nedostopnost otoka sta tako igrala ključno vlogo pri končni izbiri. Beneško ministrstvo za turizem ocenjuje, da bo poroka ustvarila skoraj 68 odstotkov letnega turističnega prihodka mesta – vse v enem samem vikendu. A protestniki opozarjajo na, kot pravijo, prevzem tega idiličnega italijanskega mesta s strani najbogatejših ljudi na svetu.

Varovanje in nedostopnost otoka sta tako igrala ključno vlogo pri končni izbiri. Beneško ministrstvo za turizem ocenjuje, da bo poroka ustvarila skoraj 68 odstotkov letnega turističnega prihodka mesta – vse v enem samem vikendu. FOTO: Stefano Rellandini/AFP

Na sami slovesnosti naj bi ustanovitelj Amazona in nekdanja novinarka simbolično izmenjala prstane. Ni jasno, kdaj (če sploh) sta se zakonito poročila – morda že pred tem v ZDA. Tiskovni predstavnik beneškega župana je za CNN povedal, da par ni vložil uradne zahteve za sklenitev zakonske zveze v mestu, kar pomeni, da so dogodki tega tedna zgolj simbolične narave in pravno neobvezujoči.

Kmalu po objavi fotografij v Vogueu je Sánchezova spremenila svoje uporabniško ime na Instagramu v Lauren Sánchez Bezos.

Zvezdniško razkošje

Še pred začetkom slavja je Sanchez na otok San Giorgio Maggiore prišla v beli krilo-kostim oblike iz 60-ih let modne hiše Dior, svileno rutico ovito okoli glave v slogu Audrey Hepburn, s čevlji Jimmy Choo in torbico Hermès Kelly. Fotografom je ob prihodu pošiljala poljube.

Oprah Winfrey. FOTO: Andrea Pattaro/AFP

Gostje so se ves konec tedna družili v kreacijah luksuznih oblikovalcev, med njimi tudi v vintage oblekah Roberta Cavallija, Dolce & Gabbane, Oscarja de la Rente in Versaceja.

Kylie Jenner je nosila korzetno obleko v svetlo modri barvi, Kim Kardashian ozko obleko v barvi temne karamele, Oprah pa rožnato obleko v obliki morske deklice.

Kim Kardashian. FOTO: Marco Bertorello/AFP

Večer odprl Matteo Bocelli

Čeprav so bili podrobnosti o glasbenih nastopih strogo varovana skrivnost, so italijanski mediji poročali, da je večer odprl Matteo Bocelli, sin slavnega tenorista Andree Bocellija, ki je nastopal tudi na porokah Kim in Kourtney Kardashian. Zapel je pesem Elvisa Presleyja Can’t Help Falling in Love.

In če je Bocelli ganil goste do solz, bo Lady Gaga – ki naj bi danes zaključila slavje – poskrbela za pravo zabavo. Superzvezdnica naj bi nastopila v Arsenale, nekdanjem srednjeveškem beneškem ladjedelnem kompleksu, danes preurejenem v kulturno središče in prizorišče Beneškega bienala.