Dvojno slavje Pedra Almodóvarja

Potem ko je Pedro Almodóvar slavil na beneškem festivalu z dramo o evtanaziji Sosednja soba, ga v San Sebastiánu jutri, dan po rojstnem dnevu, čaka še nagrada za življenjsko delo donostia, ki jo bo prejel iz rok Tilde Swinton.

Najbolj vroči španski kulturni izvozni artikel praznuje tudi petdesetletnico ustvarjanja filmov, ki so po mnenju kritikov spremenili pogled na špansko kinematografijo in Španijo. Umetniško kariero na neki način dolguje tudi Francovemu režimu, saj je bil s svojimi igralkami in igralci del umetniškega gibanja Movida madrileña, umetniške eksplozije po desetletjih represivnega režima. Zato so sploh njegovi prvi filmi videti kot mešanica kičaste komedije in melodrame, z galerijo homoseksualcev, transseksualcev in transvestitov, čeprav v filmih, kot sta Vrni se in Zlomljeni objemi, že nakazuje spremembo sloga in filmskega jezika.