Dvojno zlato v Parizu in spor z mamo

Filipinski telovadec Carlos Yulo je na olimpijskih igrah v Parizu osvojil dve zlati medalji v parterju in preskoku. To je za državo v Tihem oceanu zdaj šele tretje zlato v zgodovini, Yulo pa je z dvema kolajnama najboljši filipinski olimpijec. A njegov prepir z mamo je že malce zasenčil njegov neverjetni dosežek. V središču nesoglasja je namre mamimo upravljanje financ svojega 24-letnega sina, in predvsem njeno neodobravanje njegovega dekleta.

Yulov dvojni zlati podvig je zdaj najbolj razpravljana tema na omrežju X na Filipinih, minilo je namreč stoletje od prvega nastopa Filipincev na olimpijskih igrah leta 1924. Potem ko je slavje ob njegovi vrnitvi domov (ta bo 13. avgusta) začela pripravljati prestolnica Manila in mu je filipinska vlada namenila nagrado 20 milijonov pesov (320.000 evrov), sponzorji so se zavezali, da mu bodo dali dvosobno stanovanje in vse življenje brezplačnih obrokov piščančjega inasala (mariniran kos piščanca), je olimpionika zmotil intervju, ki ga je njegova mama Angelica PoquizYulo dala lokalni radijski postaji na začetku tedna.

V intervjuju je povedala, da ni slabo upravljala z denarjem svojega sina. Dva dni pozneje se je oglasil olimpionik in na tiktoku objavil videoposnetek, v katerem je svojo mamo vprašal, kam je šla njegova pretekla denarna nagrada, ker je »nikoli ni prejel«. »Moje sporočilo tebi, mama, je, da upam, da boš ozdravela in šla naprej. Že zdavnaj sem ti odpustil. Molim, da boš zdrava«.

Popolne družine ni

Mama je nato 7. avgusta sklicala tiskovno konferenco in ponudila roko v znak sprave. Opravičila se je za to, kar je povedala v intervjuju, in dejala, da ji »hitra vprašanja« medijev preprečujejo, da bi jasno razmišljala. »Nisem popolna mati in Bog ve, da ti nisi popoln sin. Popolne družine ni,« je dejala.

Ne mati ne sin nista govorila od tiskovne konference, piše BBC, so se pa na družbenih omrežjih oglasili številni oboževalci športnika in pozvali, da se pozornost raje preusmeri na njegov zgodovinski podvig v Parizu.

Filipinsko občinstvo je nagnjeno k tračem, še posebej, ko gre za javne osebnosti; s kom hodijo in kako zapravljajo svoj denar. Celo med pandemijo se je tedanji predsednik Rodrigo Duterte pošalil, da je preveč časa doma spremenilo narod s 115 milijoni ljudi v »republiko marites«, republiko opravljivcev.

Toda v primeru Yula je šla medijska pozornost predaleč, je za BBC dejal ugledni profesor novinarstva Danilo Arao. »Ne razvodenimo izjemnih dosežkov na olimpijskih igrah v Parizu s poročanjem o nepomembnih zadevah.« Poročanje o družinskih sporih ali osebnih težavah posameznikov samo spodbuja kulturo voajerizma in širjenja govoric, je še dodal.

Družinski spor Yulo je znova sprožil pogovore o pričakovanjih, da otroci v skladu s filipinsko kulturo vedno ubogajo svoje starše. Tudi če mislijo, da to ni v njihovem interesu.