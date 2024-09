Finska bo Kitajski vrnila pandi, saj je vzdrževanje zanje predrago

Pandi, poimenovani Lumi in Pyry, se bosta novembra s Finske odpotovali nazaj na Kitajsko, in to osem let pred načrtovano vrnitvijo. Kot je za Reuters povedal predsednik upravnega odbora živalskega vrta Ahtari Risto Sivonen, si preprosto ne morejo več privoščiti njunega vzdrževanja.

Orjaški pandi so na Finsko pripeljali januarja 2018, nekaj mesecev po tem, ko je kitajski predsednik Xi Jinping obiskal nordijsko državo in podpisal skupni sporazum o zaščiti živali. Od svoje ustanovitve leta 1949 je namreč Ljudska republika Kitajska pošiljala pande v tuje živalske vrtove, da bi s tem okrepila trgovinske vezi, utrdila zunanje odnose in okrepila svojo mednarodno podobo.

Kmalu v enomesečno karanteno

Finski dogovor je predvideval 15-letno bivanje, a namesto tega bodo pande kmalu odšle v enomesečno karanteno, preden jih bodo poslali nazaj na Kitajsko, so sporočili iz živalskega vrta, kjer trenutno pandi živita.

Ahtari, zasebno podjetje, je v objekt, kjer živita živali, vložil več kot osem milijonov evrov. Letni stroški za vzdrževanje so znašali 1,5 milijona evrov, vključno s pristojbino za ohranitev, plačano Kitajski, je povedal Risto Sivonen.

V živalskem vrtu so si želeli in upali, da bodo pande pritegnile obiskovalce na to lokacijo, lani pa so sporočili, da so namesto tega zapadli v dolgove, saj je pandemija omejila potovanja, zato so začeli razpravljati o vrnitvi živali.

Naraščajoča inflacija je povečala stroške, so sporočili iz živalskega vrta, finska vlada pa je leta 2023 zavrnila prošnje za državno financiranje. Sivonen je povedal, da so pogajanja o vrnitvi živali trajala tri leta. »Dosegli smo točko, na kateri so se Kitajci strinjali o vrnitvi pand.«

Poslovna odločitev, ki ne bo vplivala na odnose

Vrnitev pand je bila poslovna odločitev živalskega vrta, ki ni vključevala finske vlade in ne bi smela vplivati ​​na odnose med državama, pa je izjavil tiskovni predstavnik finskega zunanjega ministrstva. Kljub prizadevanjem Kitajske, da bi pomagala živalskemu vrtu, sta se državi po prijateljskih posvetovanjih na koncu skupaj odločili za vrnitev pand, je v izjavi za Reuters zapisalo kitajsko veleposlaništvo v Helsinkih.