Diplomacija s pandami in vinom

Kitajski premier Li Qiang se mudi na štiridnevnem obisku v Avstraliji, in je po sedmih letih prvi voditelj te države na avstralskih tleh. V uradni program njegovega obiska je bil vključen tudi obisk živalskega vrta v Adelaidi, kjer imajo dve pandi, kitajski gost pa je napovedal, da bo v znak dobrih meddržavnih odnosov kmalu poslal dva nova primerka. Pandi Wang Wang in Fu Ni naj bi se konec leta vrnili v svojo domovino, Peking pa bo v zameno poslal nov par pand, ki bosta »prav tako lepi, živahni in še mlajši« od sedanjih. Vse to napoveduje nove, boljše čase med državama, ki sta bili v zadnjih letih v precej napetih odnosih. Takšna poteza ima dolgo tradicijo, Kitajska namreč že od 7. stoletja iz časa dinastije Tang pande podarja kot diplomatska darila.

Kitajski premier je tokrat vrnil obisk, saj se je njegov avstralski kolega Anthony Albanese novembra lani po sedmih letih kot prvi premier mudil na Kitajskem. Do dogodka na najvišji državni ravni je prišlo v obdobju, ki so ga zaznamovali vse hladnejši odnosi med državama. V zadnjih letih sta Peking in Canberra eden drugemu očitala kršenje človekovih pravic in ogrožanje nacionalne varnosti. Avstralija je vse bolj krepila tudi vojaške vezi z Washingtonom. Tudi javno mnenje prebivalcev obeh držav je odražalo te napetosti, saj je doseglo najnižjo stopnjo.

Na poslabšanje odnosov je še posebej vplivala poteza tedanjega avstralskega premiera Scotta Morrisona, ki je leta 2020 zahteval neodvisno preiskavo o izvoru virusa covid-19. Poziv je globoko vznemiril kitajske oblasti in kitajski veleposlanik je napovedal, da bodo nekateri segmenti avstralske industrije občutili posledice. In res so že kmalu potem uvedli omejitve in dodatne obdavčitve za številne surovine in izdelke, od ječmena, piva, vina, premoga, do lesa in jastogov.

Kljub nenaklonjenim odnosom pa je gospodarsko sodelovanje teklo naprej, saj se obe državi zavedata, kako pomembni sta ena za drugo. Leta 2020, ko je bilo sodelovanje najtesnejše, je Avstralija izvozila na Kitajsko skoraj polovico svojih izdelkov. Kitajska vlada je sčasoma te omejitve omilila, k čemur je pripomogla tudi zamenjava na avstralskem političnem vrhu. Novoimenovani premier Albanese se je s kitajskim predsednikom Xi Jinpingom novembra lani srečal na vrhu G20 na Baliju in poudaril, da je za obe državi boljše, kadar med njima poteka dialog in kadar se zmoreta pogovarjati konstruktivno in spoštljivo. Premiera sta se tokrat dogovorila za boljše komuniciranje na vojaškem področju, saj sta se v zadnjem obdobju zgodila dva incidenta. V znak otoplitve pa so kitajskega gosta peljali tudi v eno od avstralskih vinskih kleti.