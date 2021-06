Foksijev olimpijski športni tabor znova v Kranjski Gori

FOTO: Ales Fevzer

Slavnostno odprtje olimpijskega tabora s prižigom olimpijskega ognja;

predstavitev čim večjega števila olimpijskih športnih panog;

športni izziv za olimpijski album;

olimpijski kviz kot izobraževalni del kampa;

predstavitev uspešnih mladih športnikov;

skriti gostje (znani olimpijci);

večerna igralnica za druženje in spoznavanje prijateljev skupaj z maskoto Foksi ter

lavnostni zaključek in podelitev priznanj.

Bliža se konec šolskega leta, sonce pa bo otroke med počitnicami vabilo na plano. Zato jih vzpodbudimo, da izklopijo zaslone vse moderne tehnologije, v svoj počitniški vsakdan vključijo gibanje in pri tem začutijo naravo.Šport je dinamičen, atraktiven, zabaven in ponuja odgovore na skorajda vse izzive današnjega časa. Če mu dodamo pridevnik olimpijski, se ta obogati še s plemenitostjo, brezpogojnim sodelovanjem in zdravo tekmovalnostjo. Ko pa športu in olimpizmu dodamo še otroke, lahko vse skupaj zavijemo v čudovito enačbo, katere rešitev je otroški Olimpijski tabor z lisjakom Foksijem.Olimpijski komite Slovenije v sodelovanju z agencijo Extrem tudi letos organizira tabor z olimpijskim pridihom, namenjen osnovnošolcem od 1. do 5. razreda. V idilični Kranjski Gori z okolico bodo otroci med 25. in 30. julijem spoznavali različne olimpijske športe. Med njimi vsak premore svoje čare, zgodovino in izvor. Skozi športno igro bodo nadgradili gibalno koordinacijo, čut ekipnega sodelovanja, športne vrednote, pravila in športno znanje.Začetki vsakega dobrega športnika se začnejo z igro. Vodilo Foksijevega olimpijskega tabora je, da ga otroci zapustijo širokih nasmehov, polni novih lepih izkušenj, spominom in prijateljstev, novih športnih znanj, ob vsem tem pa tudi prijetno utrujeni. Če se bo pri otrocih, po zaslugi tedna na Gorenjskem, razvila še ljubezen do športa in bo ta postal sestavni del njihovega življenja, pri čemer sestavinam dodamo še delček olimpizma, bo cilj dosežen, popolna zmaga.V športu ne štejejo le rezultati. Idejo za izvedbo Olimpijskega tabora s Foksijem sta prinesli posebni enačbi. Namesto številk smo enačbo oblikovali takole:Na taboru bo olimpijskemu duhu prilagojen celoten program, ki bo izjemno dinamičen. Dodana vrednost letošnjega druženja bo tudi ta, da bo termin sovpadal s potekom olimpijskih iger v Tokiu. Otroci bodo tako skupaj navijali za slovenske športne ase in asinje, vzornice in vzornike, da na vrhuncu svojih sezon sežejo čim višje.Mlade nadobudneže in nadobudnice lahko na olimpijsko obarvan športni tabor tega poletja prijavite na spletni strani olimpijskitabor.olympic.si, kjer dobite tudi vse dodatne informacije.Se vidimo julija v Kranjski Gori!Naročnik oglasne vsebine je Olimpijski komite Slovenije