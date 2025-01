Vrsta milijarderjev na inavguraciji Donalda Trumpa

V nadaljevanju preberite:

Nekaj dni po zadnjem nastopu Donalda Trumpa v prvem mandatu leta 2017 se je soustanovitelj Googla Sergey Brin pridružil protestu proti politiki priseljevanja nove administracije Joeja Bidna ter opozoril, da ta ogroža »temeljne vrednote« ZDA. V ponedeljek se je pridružil več kot ducatu milijarderjev na najpomembnejših sedežih Trumpove druge inavguracije in ploskal človeku, ki je obljubil, da bo deportiral več milijonov migrantov, uporabil vzvode ameriškega pravosodja za pregon političnih nasprotnikov in uvedel obsežne carine.

Trumpova slovesnost ob inavguraciji je poudarila predsednikovo poglabljanje vezi z velikani v industriji in spreminjanje stališč poslovnih voditeljev, ki so ga prej prezirali. Štirje od petih najbogatejših ljudi na svetu so bili uvrščeni na pomembnejša mesta kot člani njegovega kabineta, nekatere njihove soproge pa so zasedle sedeže guvernerjev in članov kongresa.