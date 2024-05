Išias – odkrijte pasti in rešitve bolečine v križu!

Če ste med 40 % populacije, ki se spopadajo s simptomi išiasa, je čas, da razmislite o učinkovitih rešitvah, ki ne zahtevajo operativnega posega.

Raziskave jasno potrjujejo, da je konservativno zdravljenje pri išiasu ne samo varnejše, ampak tudi učinkovitejše in popolnoma neboleče v primerjavi z operativnimi posegi.

Se sprašujete, ali naj v primeru išiasa počivate? Počitek vam bo koristil največ dva dni. Daljši počitek namreč lahko vaše simptome še poslabša, medtem ko prava mera aktivnosti in strokovno vodena fizioterapija pospešujeta vaše okrevanje.

V kliniki Medicofit vam ponujamo prilagojeno, specialistično fizioterapevtsko obravnavo, ki vam lahko hitro in učinkovito pomaga izboljšati stanje. Ne dovolite, da vas bolečina zaustavi!

Naši specialisti uporabljajo napredne instrumentalne postopke in manualne tehnike, ki so prilagojene posamezniku, njegovim specifičnim potrebam in trenutnemu fizičnemu stanju. V kliniki Medicofit dajemo velik poudarek časovnim prilagoditvam, terapevtskim vajam in postopnemu stopnjevanju težavnosti terapevtskega programa, da vam zagotovimo najboljše možne rezultate.

Ne čakajte, da bolečina postane vaš vsakdan. Pridružite se številnim zadovoljnim pacientom, ki so že odkrili, kako lahko učinkovito obvladajo išias z individualno prilagojenimi programi zdravljenja.

Kaj je treba vedeti

V telesu imate dva ishiadična živca, po enega na vsaki strani telesa. Vsak ishiadični živec teče skozi zadnjico navzdol po nogi, do tik pod kolenom. Tam se razcepi v druge živce, ki se povezujejo s spodnjim delom noge, stopalom in prsti. Simptomi lahko vplivajo na spodnji del hrbta, bok, zadnjico ali noge, vključujejo pa lahko tudi mravljinčenje ali otrplost.

Ali ste vedeli, da obstajata tudi dve vrsti išiasa? Ne glede na to, katero vrsto imate, so simptomi lahko enaki. Prvega imenujejo pravi išias in gre za vsako stanje ali poškodbo, ki neposredno vpliva na ishiadični živec. V drugo kategorijo pa spadajo stanja, podobna išiasu, vendar se simptomi pojavijo iz drugih razlogov – povezanih z ishiadičnim živcem ali živci, ki se združujejo v njem.

Običajno ljudje in tudi nekateri zdravstveni delavci stanje v obeh primerih imenujejo preprosto »išias«. Ker se zdravljenje med njima razlikuje, morajo biti specialisti fizioterapije s svojimi izkušnjami sposobni prepoznati razlike med obema vrstama, ker to pomembno vpliva na izbiro postopkov zdravljenja, posledično pa seveda tudi na rezultate obravnave.

Kakšni so simptomi išiasa

Bolečina: večina ljudi opisuje ishiadično bolečino kot pekočo ali podobno električnim sunkom. Bolečina pogosto tudi izžareva ali seva v nogo na prizadeti strani. Bolečina se običajno pojavi ob kašljanju, kihanju, upogibanju ali dvigovanju nog navzgor, ko ležite na hrbtu.

Mravljinčenje (parestezija): je podobno občutku, ki ga imate, ko vam noga otrpne, ker ste sedeli s prekrižanimi nogami.

Otrplost: lahko opišemo na način, da je koža na prizadetih območjih hrbta ali noge manj občutljiva (zmanjšana senzibiliteta).

Oslabelost mišic (pareza, plegija): kaže na resnejši simptom, saj signali za delovanje mišic, ki potekajo po živcih, ne delujejo pravilno. Izkušeni fizioterapevti bodo sprotno z manualnim testiranjem mišic preverjali vašo moč mišic, prav tako pa bodo za to uporabljali različne funkcionalne teste (dvig na prste, hoja po petah, izvedba počepa).

Uhajanje urina ali blata: prihaja do motnje v povezavi signalov, ki nadzorujejo vaš mehur in črevesje. V tem primeru je pomembno odkriti glavni vzrok za nastanek teh težav (izključiti druga možna stanja, kot je poškodba živcev), vsekakor pa akutni nastanek simptomov zahteva takojšnjo urgentno obravnavo.

Zakaj se pojavi bolečina v križu

Išias se lahko pojavi zaradi različnih stanj, ki vplivajo na ishiadični živec ali katerega od petih ledvenih živcev, ki se združujejo v ishiadični živec, vključno s herniranimi diski, degenerativno boleznijo diska, spinalno stenozo, foraminalno stenozo, spondilolistezo, osteoartritisom, poškodbami, tumorji, cistami ali drugimi spremembami, sindromom konus medulle ali sindromom caude equine.

Kateri dejavniki povečajo tveganje za nastanek išiasa

Dejavniki tveganja za išias so raznoliki in vključujejo poškodbe, starostno obrabo hrbtenice, čezmerno telesno težo, pomanjkanje mišične moči, poklicne obremenitve, ki zahtevajo dvigovanje težkih bremen ali dolgotrajno sedenje brez ustrezne podpore za hrbet.

Prav tako lahko na to vpliva veliko ponovitev nepravilnega dvigovanja manjših bremen ali nepravilna vadba, telesna neaktivnost, sladkorna bolezen in celo kajenje.

Kako se z zdravljenjem išiasa spopadajo v najsodobnejši fizioterapevtski kliniki v Sloveniji

Zdravljenje ishiadične bolečine se v Medicofit kliniki začne s temeljitim fizioterapevtskim pregledom, pri katerem bodo naši specialisti fizioterapije s svojim znanjem in izkušnjami skozi anamnezo in klinični pregled ugotovili, ali gre pri vas dejansko za bolečino, ki je posledica draženja ishiadičnega živca, ter možen vzrok za nastanek teh težav.

Zdravljenje išiasa v začetni fazi običajno vključuje različne manualne tehnike za povečanje gibljivosti ledvene hrbtenice, napredne instrumentalne postopke (diamagnetoterapija PERISO, HiTOP visokotonska stimulacija, LASER, TECAR) za zmanjšanje bolečine in optimalno celjenje tkiva ter terapevtske vaje, ki zajemajo vaje za krepitev paravertebralne muskulature in drugih mišic, ki pomembno vplivajo na funkcionalno stanje ledvene hrbtenice. Med manualne tehnike, ki nam dajejo dobre rezultate pri napeti muskulaturi, prištevamo manualno sproščanje in terapijo miofascialnih prožilnih točk (trigger point).

Cilj fizioterapije je pri vsakem posamezniku posebej najti individualne vaje (od posameznika do posameznika se lahko razlikujejo), ki zmanjšujejo pritisk na ishiadični živec. Možnosti vključujejo različne raztezne vaje in dejavnosti z nizkim vplivom obremenitve, kot so hoja, plavanje ali vadba v vodi.

Kako dolgo traja okrevanje

Čas okrevanja od išiasa je odvisen od resnosti simptomov, njihovega vzroka, specifičnega zdravljenja in drugih dejavnikov. Večina posameznikov, ki obišče Medicofit kliniko ob nastanku simptomov, opisuje izdatno izboljšanje že v štirih do šestih tednih.

Ker pa so simptomi išiasa velikokrat povezani z degenerativnimi spremembami ledvene hrbtenice, je pomembno upoštevati tudi, da je cilj zdravljenja obvladovanje simptomov in izboljšanje kakovosti življenja, saj se lahko pri nekaterih posameznikih simptomi išiasa tudi ponovijo. Hujši primeri se lahko zdravijo tudi več tednov ali mesecev, predvsem v tistih primerih, ko so poleg bolečine še drugi simptomi.

Predolgo čakanje na zdravljenje išiasa (navadno več kot tri mesece) pomembno otežuje dober izid zdravljenja, zato je pomembno, da ne čakate predolgo in nas pravočasno obiščete in skupaj bomo poiskali najboljšo rešitev za vaše stanje!

Ob koncu rehabilitacije vas v Medicofit kliniki strokovnjaki usmerijo v napredno kinezioterapevtsko vadbo. Ta individualni, načrtni in progresivni pristop k vadbi vam omogoča dolgoročno ohranjanje dobrega funkcionalnega stanja, kar pomembno zmanjšuje možnost ponovnih težav zaradi išiasa.

