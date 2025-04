Prostora na plaži ne bomo več rezervirali z brisačo, temveč prek aplikacije

Sardinija se sooča s čedalje večjimi izzivi zaradi množičnega turizma. Da bi zaščitili naravne lepote in ohranili trajnostni razvoj, so oblasti uvedle omejitve dostopa do plaž, ena od novosti je digitalna aplikacija za rezervacije, ki omogoča obiskovalcem, da si zagotovijo vstop na nekatere najbolj obiskane plaže. Ukrep je namenjen zmanjšanju obremenitve lokalnih virov in infrastrukture ter preprečevanju pretirane zasedenosti plaž.

Tuerredda, ki je znana po svoji polkrožni obliki in kristalno čisti vodi, je ena izmed plaž, kjer omejitve že veljajo. Od leta 2020 je število obiskovalcev omejeno na 1100 na dan. Župan Teulade Angelo Milia si prizadeva, da bi aplikacija začela delovati julija in s tem dodatno olajšala omejevanje števila obiskovalcev plaže, poroča spletni portal MSN. Iniciativi se je pridružilo še 25 drugih županov, med njimi tudi iz občine Positano, Cinque Terre in Taormina, kjer so posneli drugo sezono priljubljene serije Beli lotos.

Pretirano poseganje v naravno okolje in večanje množičnega turizma povzroča tudi gost ladijski promet. Župan Caprija Paolo Falco je zato predlagal omejitev števila ladij na uro, ki priplujejo na otoke, še piše MSN.

Kazen 3500 evrov za krajo peska

Ena od najbolj priljubljenih plaž je Spiaggia Rosa na otoku Budelli, znana po svojem rožnatem pesku. Zaradi množičnega obiska in kraje peska je dostop do te plaže prepovedan že od sredine devetdesetih let. Obiskovalci lahko občudujejo plažo le z ladje, kršitelji pa so kaznovani z visokimi globami. Hoja po rožnati plaži je kaznovana s 500 evri, medtem ko je kraja peska kaznovana z do 3500 evri.

Na Magdalenskem otočju za obiskovalce veljajo stroge omejitve. FOTO: Shutterstock

Na Magdalenskem otočju na plažah Cala Coticcio in Cala Brigantina prav tako veljajo stroge omejitve. V zadnjem letu je plažo lahko obiskalo 60 turistov na dan, ti pa so morali svoje mesto rezervirati po spletu ter plačati tri evre za vstop z lokalnim vodičem.

Sardinija se z neokrnjenimi plažami pogosto uvršča med najbolj priljubljene destinacije za obmorske počitnice v Italiji. Digitalne aplikacije za rezervacijo prostora na plaži so del širše strategije za upravljanje turizma ne le v Italiji, temveč tudi drugod po svetu. Omejitve so namenjene tako zaščiti naravnih virov kot izboljšanju izkušnje obiskovalcev.