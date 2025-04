Kdo bo koga v finalu tretje sezone Belega lotosa: naše teorije

V nedeljo izide zadnja epizoda tretje sezone priljubljene serije Beli lotos – slovenski gledalci si jo bodo lahko na HBO in Maxu ogledali v ponedeljek –, ki vsakokrat spremlja pisano druščino bogatih zahodnjakov na enotedenskem oddihu v luksuznem letovišču nekje v toplih krajih. S seboj poleg ogromnih kovčkov prinesejo tudi veliko čustvene prtljage, ki v počitniškem mikrokozmosu kot v kakem resničnostnem šovu pride do na površje. Vsaka prva epizoda se začne s smrtjo enega od dopustnikov, vsak iztek sezone pa razkrije, kako je umrl in kdo je za to odgovoren. Kdo jo bo skupil tokrat?

V uvodu prve epizode tretje sezone, posnete v dobrih šestih mesecih na vročem in vlažnem Tajskem, na posesti hotela Beli lotos odjeknejo streli, po gladini ribnika ob njegovem centru dobrega počutja pa priplava truplo. Prizor izzveni s fokusom na pretreseni obraz Ziona, sina upravljavke hotelskega velnesa na Havajih Belinde, ki je na Tajsko prišla na izobraževanje. Poleg nje je navzoč še en lik, ki ga poznamo že od prej: Greg oziroma zdaj Gary, vdovec ekscentrične bogatašinje Tanye Mcquoid. Ta živi na Tajskem s svojo mlajšo partnerko, Belindi, ki jo je Tanya sprva spodbujala k ustanovitvi lastnega velnesa in ji obljubljala finančno pomoč, potem pa jo (tudi ali predvsem zaradi Grega) pustila na cedilu, pa zagotovi, da ni odgovoren za Tanyino smrt in ji v zameno za svoj dušni mir ponudi 100.000 dolarjev.

Belinda je poleg Grega drugi lik, ki se je pojavil že v prvi sezoni. FOTO: Fabio Lovino/HBO

Medtem ko sam tam živi v lastni hiši, so gostje v Belem lotosu tokrat poleg Belinde še družina Ratliff iz Severne Karoline, nenavaden par Rick in Chelsea ter tri dolgoletne prijateljice Jaclyn, Kate in Laurie. Na Tajsko pridejo z različnimi motivi: Ratliffi, družina uspešnega finančnika s tremi otroki, pridejo na željo hčerke Piper, ki jo zanima budizem; Rick k potovanju prav tja napelje Chelsea zaradi osebnega maščevanja, tri prijateljice pa se pridejo le zabavat.

Več je tudi stranskih, predvsem lokalnih likov, o katerih se zdi, da so tam le zato, ker morajo biti, vendar je povsem mogoče – in ne bi bilo nenavadno –, da imajo večji namen in pomen.

Pred zadnjo epizodo tretje sezone serije po spletu krožijo različne teorije o tem, kdo bo na koncu umrl, zakaj in zaradi koga, gledalci pa za to iščejo namige, razbirajo simboliko in poskušajo sestaviti koščke sestavljanke.

Katere so torej ene od najpogostejših teorij o razpletu iztekajoče se sezone?

Chelsea verjame, da sta si z Rickom usojena, čeprav se vsi sprašujemo, zakaj sta sploh skupaj. FOTO: Fabio Lovino/HBO

Ezoterična Chelsea, denimo, verjame, da so vse stvari tri, in na Tajskem doživi vsaj dve slabi izkušnji: najprej rop v trgovini z nakitom, nato še kačji ugriz na tržnici. Nekje zato izjavi, da smrt prihaja ponjo. Vendar pa so trije tudi otroci Tima in Victorie Ratliff (poduhovljena Piper, nečimrni Saxon in nedolžni Lochlan), tri so Jaclyn, Kate in Laurie, katerih prijateljstvo se kaj kmalu izkaže za toksično, trije so Rusi, od teh hotelski uslužbenec Valentin, s katerimi se dekleta družijo, trije (Garyjevo dekle Chloe in Ratliffova fanta) pa so bili tudi udeleženci v skupinskem seksu v incestuozni šesti epizodi, s katero je scenarist in režiser Mike White po mnenju nekaterih prestopil meje dobrega okusa.

Spletni komentatorji in oboževalci serije v videih in zapisih na družbenih omrežjih, tuji novinarji pa v svojih člankih se najpogosteje sprašujejo naslednje: Bo nesrečna usoda povezana s številko tri? Bodo, denimo, ko gre tudi ravno za tretjo sezono, storilci trije in tudi žrtve tri? Bo za eno od smrti kriv mešalnik, v katerem bo nekdo za smuti uporabil strupeni sadež iz prve epizode? Bo streljal velikodušni čuvaj Gaitok, ki mu ljubka Mook očita, da je premalo ambiciozen in možat in bi lahko zaprosil za službo telesnega stražarja lastnice hotela Sritale? Bo za pištolo poprijela kar Mook ali pa celo katera od opic, ki plezajo po krošnjah dreves med razkošnimi vilami?

Naše teorije Doslej še nobena sezona ni tako uspešno poglabljala suspenza in puščala gledalca v negotovosti. Ne glede na to, kdo od likov tretje ne bo preživel, pa je že znano, da se od franšize poslavlja čilensko-kanadski skladatelj Cristóbal Tapia de Veer, ki je skrbel za glasbo. Gre za veliko stvar, saj je bila prav glasba pomemben del uspeha serije, narekovala je tempo, poudarjala eksotiko in skrbela za vzdušje. Zanimivo bo videti, kdo bo stopil v te velike čevlje za naslednjo sezono. A. P. *** Ker vemo, da gre za strele, je treba slediti orožju, tega pa ima varnostnik, ki je na videz negotov in nima ubijalskega nagona. Da ga ima, bo po mojem dokazal, predvidevam, ob ponovnem roparskem napadu ruskih kriminalcev na resort (tega je napovedal spolni akt enega od Rusov z Laurie). Iz tega napada se bodo rodile nekatere spontane, naključne »interakcije«, o katerih po spletu mrgoli raznih teorij. Znotraj tega se bo po mojem zgodil obračun med Gregom in Belindo (ščitil jo bo sin), ki je nekako rdeča nit celotne franšize. Morilskih nagnjenj pri ostalih junakih serije ne vidim, saj so doslej skoraj vsi šli skozi različne faze katarz in razčiščevanja travm iz otroštva in mladosti. Razen »kretena« Saxona, ki se mu bo zmešalo, ko bo izvedel, da ga je foter naredil za »revnega« – zato mi je prav on prvi osumljenec za uboj svojega očeta, ki je vrhunsko odigral svojo vlogo. U. E. *** Snovalci serije si uspešno prizadevajo, da tako rekoč iz vsakega protagonista naredijo potencialnega morilca ali potencialno žrtev ter tako v gledalcu stalno vzbujajo dvom o zmožnosti lastne presoje. Čeprav ne dvomim o tem, da bodo na koncu res korak pred nami, ki čakamo, da se bo končno nekaj zgodilo, mi pred zadnjo epizodo največ sumničavosti vzbuja Gaitok, razpet med lastnimi vrednotami in pričakovanji okolice. Toda – ali niso v takšni zagati tudi vsi drugi protagonisti? S. B. ***

Morda pa velja pri iskanju odgovora na vprašanje, kdo je morilec, uporabiti finese, ki jih omogoča slovenščina. Kaj pa, če gre za morilko? In če gre za morilko – upoštevajoč zakonitosti žanra si lahko postavimo vprašanje, katera junakinja je najmanj verjetna zločinka? Likov s takšnimi in drugačnimi patologijami mrgoli, najbolj neškodljiva pa se zdi mlada junakinja, ki si želi vstopiti v budistični samostan. S prstom kažem na Piper. A. Ž. *** Če smo vsaj malo brali dobro staro Agatho Christie in smo navdušenci nad krimiserijami raznoraznih filmskih oblik, potem vemo, da najbolj očitni osumljenec nikoli ni morilec. Tako pri Belem lotosu takoj odpade čudaški Greg Hunt, ki naj bi v preteklosti ubil svojo ženo, zdaj pa se boji Belinde, znanke iz preteklosti, ki ve za njegovo skrivnost (in ji je sicer že ponudil podkupnino). Tudi Timothy Ratliff, ki ima doma veliko težavo z očitno z nekakšno Ponzijevo shemo, odpade, kajti pištolo so mu iz predala že ukradli (poleg tega ima družina še kup drugih težav). Potem je tu še Rick Hatchet, ki išče pravico za očeta, pa očitno nima morilskega nagona, svoj objekt sovraštva porine s stola in to je to. Ne moremo verjeti, da bi bilo kaj hudo zlega sposobno hotelsko osebje, čeprav zagotovo ima kaj za bregom. Ostane čudaški trio prijateljic, ki bi skupaj z Rusi znale odigrati ključno vlogo. Konec koncev Rusi vedno pridejo prav v vlogah najbolj čudaških in najbolj prefriganih barab, ki jih človek zlahka sovraži, zlahka pa tudi pogreša. Kar koli se bo zgodilo, iz Tajske si bomo najbolj zapomnili Mook in njene zobe in mogoče tudi mladega Schwarzeneggerja kot Saxona Ratliffa. Pa če je morilec ali ne. T. J.

Z gotovostjo lahko trdimo, da gre za najkompleksnejšo sezono Belega lotosa doslej, je pa tudi najobsežnejša: obsega največ epizod in te so daljše kot prej. Prvih sedem traja po eno uro, zadnja pa bo, kot je v teh dneh zakrožilo po spletu, dolga kar uro in pol. Ko bo ob ogledu te ugibanj o žrtvah in storilcih konec, pa bodo že nastopila nova: kje bodo snemali četrto sezono, ki je že potrjena.