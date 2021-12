Kaj moramo storiti, da bo hišni ljubljenček zadovoljen?

Tako brezpogojne ljubezni, kot je ta, ki nam jo izkazujejo naši hišni ljubljenčki, zlepa ne boste deležni v človeških odnosih. Ne glede na to, kaj počnete ali kako se počutite, vas bodo veseli vsak dan znova – zanje ste najpomembnejše bitje na svetu. Dokazano je, da njihova prisotnost dobro vpliva na naše zdravje, saj znižuje raven stresnega hormona in krvni tlak (in posledično zmanjšuje tveganje za srčne bolezni), prav tako naš odnos do njih močno vpliva na njihovo zdravje. Vsi pa potrebujemo kakovostno prehrano.

Vaši ljubljenčki imajo v različnih življenjskih obdobjih oziroma stanjih različne potrebe, zato vam PURINA® PRO PLAN ponuja prilagojeno hrano z mesom kot glavno sestavino ter dodatki, kot so vitamini, minerali in žita.

FOTO: Purina

Ohranjanje zdravja vašega hišnega ljubljenčka

Ker je pravilna in uravnotežena prehrana od malih tačk pa vse do starosti ključna za dolgo življenje in zdravje kosmatincev, znanstveniki iz Purine že več kot 90 let nenehno izboljšujejo svoje izdelke na inovativne načine. Hrano PURINA® PRO PLAN®, ki je rezultat njihovih najnovejših odkritij, bodo svojim ljubljenčkom poleg rednih sprehodov, hidracije, igre, teka in ljubkovanja ponudili tisti lastniki, ki se zavedajo, da igrajo najpomembnejšo vlogo pri zagotavljanju kakovosti njihovih življenj.

Z vami delimo naše strokovno znanje o prehrani in negi ter se trudimo razumeti določena zdravstvena stanja vaših ljubljenčkov, zato pripravljamo hrano brez umetnih arom, barvil in konzervansov, izdelano iz najbolj kakovostnega mesa ter obogateno z naravnimi dodatki, kot so spirulina, špinača, olivno in laneno olje, kolostrum za mladiče ter ustrezni vitamini in minerali. Izdelki so prilagojeni tako določenim stanjem, npr. občutljiva prebava, alergije, kastrirane oz. sterilizirane živali, bolezni ledvic, bolezni srca, sladkorna bolezen, epilepsija, kot življenjski dobi in velikosti vašega hišnega ljubljenčka.

“Purina je zaradi svojih prednosti številka ena na tržišču. Tako hrano kot prehranske dodatke za hišne ljubljenčke priporočajo veterinarji sami, zato smo izjemno veseli, da je od zdaj na voljo tudi slovenskim kupcem. Raziskave so osnova inovativnosti in tako nastajajo specializirani izdelki, kot je npr. PURINA Pro Plan Neurocare za pse s kognitivno disfunkcijo in idiopatsko epilepsijo, PURINA Pro Plan LiveClear za mačke, ki zmanjšuje možnost pojava alergije na dlako pri lastnikih, PURINA Pro Plan Optistart, ki okrepi imunski sistem mladičev do 50 %, FortiFlora pa vsebuje edinstven probiotik, ki podpira ravnovesje črevesne flore in favne ter krepi imunski sistem psov in mačk vseh starosti. Purina je najhitreje rastoča blagovna znamka v lasti podjetja Nestlé v jugovzhodni Evropi, saj upošteva potrebe trga ter teži k nenehnim inovacijam in odgovornemu poslovanju,« je povedala Petra Tomljenović, senior menedžerka znamke Purina.

»PURINA® PRO PLAN® se je s hrano, prilagojeno vsem življenjskim obdobjem in stanjem živali, izkazala za najboljšo izbiro. Priporočamo jo hišnim ljubljenčkom z normalnim ali poslabšanim zdravstvenim stanjem. Vsebuje formule, primerne za pse in mačke, ki so občutljivi, imajo povečano težo, so sterilizirani, okrevajo po operaciji ali pa morajo biti zaradi tekmovanj in razstav v vrhunski formi,« je izjavila veterinarka Lara Kralj iz veterinarskega centra Lara.

Ker želimo, da bi vaši hišni ljubljenčki uživali vsak dan znova in da bi jim vi kot odgovorni lastniki lahko ponudili hrano, prilagojeno njihovim potrebam, se naše poslanstvo nikoli ne konča. Prepričani smo, da lahko tudi znanost pripomore k daljšemu življenju in zdravju vaših ljubljenčkov, kar je naš skupni cilj.

