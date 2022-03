Ko nas poveže dobra hrana, smo vedno v najboljši družbi

​Ob dobri hrani stečejo dobri pogovori in se rodijo dobre ideje. Ob dobri hrani nastanejo dobri trenutki, ki nas povežejo. Zato se vedno radi zberemo ob domačem omizju v dobri družbi samih dobrih ljudi. Da pozdravimo življenje in se v živo družimo s tistimi, ki jih imamo najraje. Z družino, s prijatelji, s sosedi.

Mercator je slovenski trgovec, ki že od vedno intenzivno povezuje lokalne proizvajalce, male kmetije in domače dobavitelje z domačimi kupci. Tako že desetletja nastaja trdna vez, ki nas vse skupaj druži skozi dobro in kakovostno hrano.

Živimo za trenutke, ko smo lahko skupaj, ko se spet z veseljem družimo, ko se pogovarjamo, se poslušamo, razumemo in spoštujemo. Ko se iskreno nasmejimo ali pa kdaj tudi iskrivo sporečemo. Le zato, da se lahko spet pobotamo, da rastemo kot ljudje in kot družba. Ker, priznajmo si, nam je dobro. Zato praznujemo in pozdravljamo dobro družbo tudi v Mercatorjevih komunikacijah, kjer smo za mizo povabili mnoge zanimive Slovenke in Slovence, ker se dobro poznamo in ker dobro sodelujemo že vrsto let.

Zanimivo druščino gosti naš ambasador glasbe in vsega dobrega Jan Plestenjak, njegovi cenjeni gostje in še boljši prijatelji pa so: poznavalka kulture, voditeljica, novinarka in kolumnistka Vesna Milek, avtorica oddaje Rdeče in črno na M soseski. Vrhunski chef z Michelinovo zvezdico Jorg Zupan. Žirant našega TV-šova Mali šef, ki ga lahko spremljate na televiziji. Jorgovega mojstrskega tečaja kuhanja pa se lahko udeležite na M soseski. Bojan Cvjetićanin, glasbenik, pevec skupine Joker Out in predvsem mladenič, ki nas je vse očaral z letošnjim šovom na Emi. Tu je še vrhunski kolesar Matej Mohorič, ki je ravnokar osvojil prestižno italijansko kolesarsko klasiko, član ekipe Bahrain Victorious, aktualni državni prvak in slovenski reprezentant. Saša Pavlin, talentirana igralka SNG Drama, ki ste jo spoznali tudi v Mercatorjevem novoletnem oglasu in najbrž še kje. In ne nazadnje tudi Sašo Stare, komik, televizijec, voditelj TV-šova Mali šef in strasten ljubitelj vsega dobrega.

Pred nami je dobro leto, in tudi če bo včasih težko, bomo spodbudo lahko poiskali v ljudeh, ki so nam najbliže. Saj se bomo v dobri družbi lažje spoprijeli z vsem, kar prinaša prihodnost. Zato prijateljice, prijatelji, zdravica: »Vedno v najboljši družbi.«

Naročnik oglasne vsebine je Mercator