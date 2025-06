Kolosej se vrača kot Boscarolova Odiseja, glavno spremembo opaziš že ob vstopu

Jutri bodo v ljubljanskem BTC-ju odprli Odisejo, ki jo lastnik Ivo Boscarol predstavlja kot edinstveno slovensko stičišče kulture, zabave in poslovnih srečanj oziroma pravo vesolje vsebin.

Leto dni in tri mesece po pridobitvi gradbenega dovoljenja se propadajoči Kolosej, leta 2001 prvi multikino pri nas, vrača v javnost dograjen, z osrednjim prireditvenim prostorom, ki ima 3100 stojišč oziroma 1200 sedišč, 12 kinodvoranami, opremljenimi tudi za gledališke predstave ali poslovne dogodke, tremi lokali in Baltazarjevim kotičkom za otroke. Z različno ponudbo in vsebinami najemnikov bo na novo zaživela tudi klet.

Stavba, ki po novem obsega približno 5500 kvadratnih metrov več (okoli 19.800 kvadratnih metrov), ima prenovljen zunanji videz. Največjo spremembo je opaziti takoj po vstopu po stopnicah: velik osrednji prostor v sredini nima več luknje s stopniščem, ki vodi v klet.

Osrednji prireditveni prostor ima 3100 stojišč oziroma 1200 sedišč, oder se dviga dva metra visoko, da imajo gledalci in poslušalci dober razgled. FOTO: Leon Vidic/Delo

Večji del etaže je en sam velik parter za koncerte in dogodke, z dva metra visokim odrom, ki bo zato bolje viden vsem gledalcem oziroma poslušalcem. Okoli njega, nadstropje višje, je loža VIP, ki bo lahko gostila približno enako število ljudi. Če jih bo spodaj okoli 1500, jih bo prav toliko lahko tudi zgoraj.

»Z obnovo smo hoteli vse prostore narediti večfunkcijske, tako bo tudi ta osrednji prostor, ki je v resnici le v dveh barvah, temnosivi in srebrni, lahko namenjen kakšnemu resnemu dogodku. Če bo na sporedu kaj bolj živahnega, bo z različnimi svetlobnimi učinki precej drugačen,« je med ogledom razlagal novinarjem generalni direktor družbe Odisejada ter kompleksa Odiseja Ivo Boscarol. V primeru poslovnih dogodkov bi pogostitev za zbrane lahko pripravili povsem ločeno, v enem od njihovih lokalov, Soncu, medtem ko bi drugi gostje še vedno srkali kavo v njihovih drugih dveh lokalih: v dnevni kavarni s teraso Luna ali v Marsu.

Najmanjša dvorana je VIP s 57 sedeži. FOTO: Leon Vidic/Delo

»Nočemo biti odvisni samo od kino predstav, saj po izkušnji s pandemijo ne vemo, kakšne bodo v prihodnosti potrošniške navade. Želimo si, da bi center živel ves dan, vse dni v tednu, z različnimi dejavnostmi in ponudbo hkrati, da se te med sabo ne bi prepletale oziroma motile,« je dodala Maša Čertalič, prokuristka in direktorjeva namestnica.

Za prenovo objekta, ki so ga kupili na dražbi in brez ustrezne tehnične dokumentacije, so angažirali projektante prvotnega objekta Kolosej IZTR, da bi imeli čim boljše izhodišče za poznavanje relativno kompleksne stavbe. Pri opremi so imeli tudi druge sodelavce, marsikaj so izbrali sami z ekipo. Za delovanje Odiseje (naložba je vredna okoli 25 milijonov evrov) so na novo zaposlili 25 ljudi.

Pred jutrišnjim uradnim odprtjem kulturno-poslovnega središča Odiseja so kompleks pokazali novinarjem. FOTO: Leon Vidic/Delo

Najprej Miss Universe Slovenije

Glavni oder bo zaživel jeseni, ko so napovedani koncerti Jana Plestenjaka, Masters of Rock (Tomi Meglič, MI2, Elvis Jakson, Alo Stari, Šank rock), Klemna Slakonje, Tommyja Casha, skupine Flirrt, nastop svetovno znane komičarke Ilize Shlesinger in festival urbane kulture Slovenija Fuksi. Prvi večji dogodek bo 3. septembra izbor za Miss Universe Slovenije; podjetje Boscarol je minuli mesec pridobilo licenco za organizacijo dogodka in ga bo po večletnem premoru ponovno oživilo.

Prvi večji dogodek bo 3. septembra izbor Miss Universe Slovenije, ki bo največji (kino)dvorani številka 6 s 499 sedeži in največjim LED-kino zaslonom v Evropi. FOTO: Leon Vidic/Delo

Z njim bodo v največji (kino)dvorani številka 6, ki ima 499 sedežev ter s 16,3 metra največji LED-kino zaslon v Evropi, ki so ga po Boscarolovih besedah izdelali po naročilu in skalibrirali, da je pridobil certifikat za predvajanje hollywoodskih filmov, pokazali, da Odiseja ni le skupek kinodvoran, ampak se v njih lahko dogaja marsikaj. Tudi poslovni dogodki, gledališke oziroma standup predstave. Zagotovili so univerzalni dostop tudi invalidnim osebam, v avli pa slušne zanke, ki bodo v kratkem delovale tudi v dvoranah. Najmanjša dvorana je VIP s 57 sedeži.

Kot je poudarila izvršna direktorica Urša Zupan, je prednost tega prizorišča v tem, da lahko pokrijejo skoraj vse potrebe in želje bodisi izvajalca, ustvarjalca ali distributerja znotraj hiše, tako glede infrastrukture kot ustreznega osebja, zaradi česar so zelo fleksibilni. Ena od največjih sprememb, ki so jo pridobili s prenovo, so servisni prostori, ki so jih uredili za različne dogodke, po besedah Boscarola je stavba s prenovo prvič dobila garderobe.

Za otroke so uredili Baltazarjev kotiček. FOTO: Leon Vidic/Delo

»Za obiskovalce je največja prednost, da se bo, kadar bodo prišli, tu vedno nekaj dogajalo, tudi med tednom, tudi dopoldne,« je poudarila Urša Zupan. Med počitnicami bodo pripravili animacijski program za otroke, glasbeni program in standup večere na terasah barov, družabne plese pod zvezdami ter prenose Eurobasketa in drugih športnih tekmovanj.

Zanimanje različnih ciljnih skupin je veliko, je poudaril Boscarol, ki je prepričan, da Ljubljana potrebuje takšno prizorišče v največjem nakupovalnem in poslovnem središču v tem delu Evrope, z več kot 22 milijoni obiskovalci na leto. Za zdaj so zagotovili 600 parkirnih mest, na sosednjem območju zdaj že porušenih Žitovih silosov, kjer bo menda v prihodnosti zrasla soseska Galaksija, naj bi v kratkem uredili še do 1000 novih.