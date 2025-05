Boscarol prevzel licenco za Miss Universe: Po osmih letih izbor spet v Sloveniji

Po večletnem premoru se Slovenija znova vrača na svetovni oder najprestižnejšega lepotnega izbora – Miss Universe. Licenco za organizacijo dogodka je pridobilo podjetje Boscarol, d. o. o., ki bo v sodelovanju s kompleksom Odiseja v ljubljanskem BTC gostilo finalni izbor Miss Universe Slovenije 2025, ki bo potekal 3. septembra 2025.

Izmed prijavljenih kandidatk bo žirija izbrala 15 finalistk, ki bodo sodelovale v pripravah, snemanjih in promocijskih dejavnostih. Top 10 superfinalistk se bo v finalu potegovalo za naslov Miss Universe Slovenije 2025, dve spremljevalki in naziv Miss Odiseja 2025. Vse finalistke bodo prejele priložnostne nagrade, zmagovalka pa bo prejela tudi brezplačno potovanje na svetovni izbor Miss Universe, ki bo 21. novembra 2025 na Tajskem.

Tjaša Kokalj se je leta 2007 uvrstila med Top 15 svetovnega izbora. FOTO: Arhiv Dela

»Ker bo Odiseja najprestižnejši zabavno-kulturni center v državi, mislim, da mora imeti v svojem programu tudi dogodke mednarodnega nivoja, kar Miss Universe nedvomno je. To je najprestižnejši lepotni izbor na svetu s tradicijo, dolgo že 74 let. Odločili smo se, da želimo postati del te zgodbe, saj verjamemo, da si v njej tudi Slovenija zasluži svoje mesto. To povečuje njeno prepoznavnost in hkrati ponudi ambicioznim posameznicam zanimivo priložnost ter nepozabne izkušnje. Pogovarjamo se tudi za druge licence, da bomo slovenski kulturno-zabavni prostor obogatili z dogodki, ki jih doslej ni bilo,« je za Delo svojo odločitev pojasnil Ivo Boscarol.

Kdo se lahko prijavi?

Za sodelovanje na izboru Miss Universe Slovenije morajo kandidatke izpolnjevati več pogojev. Morajo biti stare najmanj 18 let, zgornje starostne omejitve pa ni. Kandidatka mora biti rojena kot ženska, kar dokazuje z rojstnim listom. Prav tako mora imeti slovensko državljanstvo, kar potrdi z osebnim dokumentom, kot sta osebna izkaznica ali potni list. Prijavijo se lahko tudi poročene ženske in matere, saj ni omejitev glede zakonskega stanu ali starševstva. Miss Universe ne določa nobene minimalne ali maksimalne višine. Pogoj za prijavo je tudi potrdilo o nekaznovanosti, saj se kandidatke z evidenco kaznivih dejanj ne morejo udeležiti tekmovanja.

Slovenija se je Miss Universe pridružila leta 2001, zadnji izbor pa je pri nas potekal leta 2017. Med znanimi zmagovalkami preteklih let so bile Iris Mulej, Sabina Remar, Tjaša Kokalj, ki se je uvrstila med Top 15 svetovnega izbora, in številne druge, ki so s svojo pojavnostjo in aktivnostjo pustile pečat doma in v tujini.

Do zdaj je bil izbor v organizaciji podjetij Delo Revije, Vulcano Models, Media Produkcije in Agencije Ekskluzivno. Od leta 2017 dalje tekmovanja za Miss Universe Slovenije ni bilo vse do letos, ko je licenco pridobila družba Boscarol. Cena licence ostaja skrivnost. Po pogodbi je imetniki ne smejo razkriti. Naj pa bi te stale od 10.000 dolarjev pa vse do pol milijona dolarjev, odvisno od velikosti države in medijske pokritosti.

»Miss Universe Slovenije ostaja pomemben dogodek v slovenskem prostoru, ki mladim ženskam ponuja priložnost za osebni in profesionalni razvoj ter možnost zastopanja Slovenije na mednarodnem odru,« so zapisali novi imetniki licence.