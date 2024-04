Končal se je JYSK Green Week: zaposleni za bolj trajnostno Slovenijo

Na globalni ravni je JYSK prevzel pomembno odgovornost v boju proti podnebnim spremembam, pri recikliranju odpadkov, zmanjšanju embalaže in prodaji okolju prijaznejših izdelkov. V Sloveniji JYSK izvaja nenehne pobude za bolj trajnostno delovanje in včeraj se je zaključil JYSK Green week, v katerem je sodelovalo vseh 216 Jyskovih zaposlenih v Sloveniji.

Zaposleni so aktivno sodelovali v različnih dejavnostih, namenjenih zmanjševanju odpadkov, povečanju recikliranja in varčevanju z energijo. Prvi dan je bil poudarek na izobraževanju zaposlenih v internih izobraževanjih z namenom ozaveščanja njihovega prispevka k zmanjševanju odpadkov in varčevanju z energijo. Zaposlene so spodbujali tudi k uporabi alternativnih načinov prevoza, kot sta kolesarjenje in uporaba javnega prevoza, za zmanjšanje emisij CO 2 . Drugi dan so zaposleni sodelovali pri čiščenju okolice nakupovalnih centrov, v katerih so trgovine JYSK. Poleg odvoza smeti so želeli aktivirati tudi druge zaposlene v centrih, da bi se jim pridružili v tej pozitivni praksi.

FOTO: JYSK

Tretji dan je zaznamovala akcija za Jyskove kupce Prinesi svojo vrečko, ki jih je spodbudila k nakupovanju s svojo vrečko. JYSK je vsakega kupca, ki se je odločil za bolj zelen način nakupovanja, nagradil z dodatnimi 10 % popusta na vse izdelke, tudi že znižane.

FOTO: JYSK

Četrti dan je v organizaciji društva Ekologi brez meja potekalo spletno predavanje za vse zaposlene z naslovom Kaj lahko narediš za svet brez smeti. Namen predavanja je bilo izobraževanje in spodbujanje praktičnih korakov k bolj trajnostnemu življenjskemu slogu doma. Zadnji dan projekta je minil v znamenju sajenja dreves v več kot 15 mestih po Sloveniji. Zasajena so bila v bližini trgovin JYSK kot nadaljevanje pobude JYSK za moje zeleno mesto. Zaposleni v trgovinah JYSK so sodelovali pri sajenju dreves in grmovnic, predvsem futinij, pobudi pa se je pridružil tudi župan Prevalj.

»Projekt JYSK Green week je še en način uresničevanja Jyskove vizije bolj trajnostnega poslovanja na lokalni ravni. Ponosni smo na angažiranost naših zaposlenih pri izvajanju tovrstnih projektov, ki spodbujajo zmanjševanje odpadkov, recikliranje in ozelenitev. Želimo navdušiti in spodbuditi ne le naše zaposlene, ampak tudi širšo javnost k ukrepom za varovanje okolja. JYSK si nenehno prizadeva za doseganje svojih dolgoročnih ciljev in te pobude so le del te poti. Še naprej bomo sodelovali z lokalno skupnostjo in skupaj prispevali k še bolj zeleni Sloveniji,« je povedala Vesna Kukić Lončarić, področna menedžerka za JYSK Slovenija, Hrvaška, Srbija ter Bosna in Hercegovina.

Najnovejša pobuda Jyska za zmanjšanje vpliva na okolje v svetovnem merilu vključuje odstranitev aluminijastih pokrovčkov z nog vrtnih stolov GUDHJEM in AIDT, kar bo omogočilo letno zmanjšanje porabe aluminija za 22 ton. Poleg tega podjetje nenehno razvija bolj trajnostno embalažo izdelkov, kot so kartonski trakovi, certificirani po standardu FSC®, ki se bodo odslej uporabljali za embalažo prešitih odej. To rešitev je JYSK pred tem implementiral na embalaži rjuh in posteljnine. To letno odstrani 27 milijonov plastičnih vrečk, kar ustreza količini 475 ton plastike.

