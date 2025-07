Med obiskom Slovenije so ZDA proti posebni poročevalki ZN uvedle sankcije

Washington posebni poročevalki za Palestino Francesci Albanese očita spodbujanje tožb proti ameriškim in izraelskim uradnikom, medtem ko se je v Ljubljani zahvalila za podporo Slovenije.

Združene države Amerike so v sredo uvedle sankcije proti posebni poročevalki Združenih narodov za stanje človekovih pravic na zasedenih palestinskih ozemljih, Francesci Albanese. Novica je odjeknila ravno v času, ko se Albanese mudi na večdnevnem uradnem obisku v Sloveniji. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je sporočil, da so sankcije uvedene zaradi njenih »nezakonitih in sramotnih prizadevanj, da bi spodbudila Mednarodno kazensko sodišče (ICC) k ukrepanju proti ameriškim in izraelskim uradnikom, podjetjem in vodstvenim delavcem«.

»Nimam odgovora, saj sem zelo zaposlena s tem, da poskušam ustaviti genocid,« je danes v odzivu na ameriške sankcije za STA povedala Albanese. »Resnično upam na boljšo prihodnost za ZDA in tamkajšnje prebivalce,« je še dejala po javni razpravi v Slovenski filharmoniji.

Srečanja v Ljubljani v senci sankcij

Ironično je, da je novica o ukrepih Washingtona prišla na dan, ko je Francesca Albanese v Ljubljani prejemala podporo slovenske politike. V okviru obiska se je srečala s predsednikom vlade Robertom Golobom in se državi zahvalila za njeno držo ter iskrena stališča glede dogajanja v Gazi. Sprejela jo je tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar.

Medtem ko jo je v Ljubljani sprejel vrh države, so jo ZDA sankcionirale. FOTO: Črt Piksi

Ameriški državni sekretar Marco Rubio je bil v svoji utemeljitvi oster. »Kampanja političnega in gospodarskega vojskovanja Albanese proti Združenim državam in Izraelu ne bo več tolerirana. Vedno bomo stali ob strani našim partnerjem pri njihovi pravici do samoobrambe,« je zapisal na družbenem omrežju X. Dodal je, da bodo ZDA še naprej izvajale vse potrebne ukrepe za zaščito svoje suverenosti in suverenosti svojih zaveznikov.

Odločna zagovornica mednarodnega prava

Francesca Albanese, italijanska pravnica, je kot posebna poročevalka ZN zadolžena za poročanje o stanju človekovih pravic v Gazi in na Zahodnem bregu, vključno z vzhodnim Jeruzalemom. Od začetka izraelske ofenzive v Gazi oktobra leta 2023 velja za načelno in odkrito zagovornico mednarodnega prava. Redno obtožuje Izrael genocida v Gazi in poudarja, da je treba napade Hamasa 7. oktobra 2023 postaviti v »kontekst desetletij zatiranja Palestincev«.

V Sloveniji se je med drugim srečala s premierjem Robertom Golobom in predsednico Natašo Pirc Musar. FOTO: Fabrice Coffrini/AFP

Zaradi svojih stališč si je prislužila občudovanje med podporniki pravic Palestincev, hkrati pa si je nakopala jezo Izraela in ZDA. Že lani je Trumpova administracija pozvala generalnega sekretarja ZN Antonia Guterresa, naj jo odstavi s položaja, pri čemer so ji očitali »strupen antisemitizem in podporo terorizmu«. Zaradi njenih ostrih kritik sta jo ostro kritizirali tako Bidnova kot Trumpova administracija.

ZDA so sicer že uvedle tudi sankcije proti sodnicam haaškega sodišča, med drugim proti slovenski sodnici Beti Hohler, ker so želel preiskati vojne zločine na okupiranem palestinskem ozemlju.