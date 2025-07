Lojze Peterle: hudo je, če zboliš za rakom, še huje, če si politik

V nadaljevanju preberite:

»Da je predsedničin mož zaupal svojo diagnozo javnosti, pozdravljam. Bolje, kot da se ugiba in se širijo govorice, s čimer se ustvarja tudi veliko napetosti. To še danes marsikje ostaja tabu, a mnogo manjši kot pred 20 leti. Tudi takšna diagnoza ne sodi več na področje mistike in smrtne obsodbe, v zahodnem svetu vsak tretji prebivalec lahko računa, da bo obolel za rakom,« prvi predsednik vlade samostojne Slovenije, nekdanji zunanji minister in evroposlanec, 77-letni Lojze Peterle, komentira javno zdravstveno stanje Aleša Musarja. Leta 2003 je bil prvi politik v Sloveniji, ki je kot poslanec spregovoril o svoji diagnozi – raku prostate.

Pred dvema desetletjema je bila to velika zgodba, se spominja. »Novinarka Lidija Hren me je vprašala, ali imam raka ali ga nimam. Vprašanje me ni presenetilo in sem nanj brez težav odgovoril. Nisem čutil nobenega nelagodja. Ljudem sem hotel jasno sporočiti, da sem dovolj dobro, da lahko opravljam funkcijo. V nekaterih državah moraš za takšne funkcije, kot sem jih imel, dokazati, da si zdravstveno sposoben,« odgovarja. Večina odzivov na njegovo diagnozo je bila sočutnih, zaskrbljenih, je pa doživel, kot poudarja, čudne stvari iz zdravniških krogov. Zdaj živi polno in precej športno, veliko potuje in čebelari. Prepričan je, da bi bilo treba ustanoviti tudi skupine zdravih, ki bi se podpirali v zdravem načinu življenja. Namerava jo ustanoviti sam.