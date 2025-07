Ko politiki spregovorijo o bolezni: Informacije prej ali slej pricurljajo na dan

V nadaljevanju preberite:

Pred dnevi je soprog predsednice republike Nataše Pirc Musar, poslovnež Aleš Musar, javnosti razkril, da je zbolel za rakom prostate, sicer najpogostejšo obliko raka pri moških. Svojo zgodbo je delil z javnostjo, ker se o bolezni, ki na leto vzame približno 460 življenj, še vedno bistveno premalo govori. Moške je tudi pozval, naj se pravočasno testirajo. V politiki sicer velja nenapisano pravilo, da vprašanja o zdravju funkcionarjev postanejo javni interes, kadar bi to lahko vplivalo na sposobnost opravljanja funkcije.

{embed_foto}2136216{/embed_foto}

Zdravje ostaja ena občutljivejših tem, o kateri slovenski politiki nikoli niso preveč zgovorni. Eden redkih in prvi, ki je o svojem zdravju odkrito govoril, je bil Lojze Peterle, nekdanji slovenski premier in evropski poslanec, ki je že šest let v pokoju. Dolgo se je s hudo boleznijo boril tudi predsednik vlade in pozneje države Janez Drnovšek, a javnost o tem dolgo ni vedela veliko.