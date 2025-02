Mehičani proti Emilii Pérez

V nadaljevanju preberite:

Vodilne igralke in igralci v filmu naj bi imeli popolnoma neustrezen naglas, povsem deplasirana je tranzicija osrednjega lika iz prekupčevalca z mamili v borca za človeške pravice, ki se zgodi tako rekoč čez noč in zgolj kot posledica spolne tranzicije. Najbolj sporna pa je pretirano poenostavljena obravnava tematike izginulih ljudi, ki jo režiser in scenarist prikazuje sila lahkotno, čeprav gre za nacionalno tragedijo. Vse te teme so po njihovem mnenju predstavljene brez pravega občutka za realnost in predvsem brez pravega občutka za številne žrtve brutalnosti mehiških mamilarskih kartelov.