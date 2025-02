Režiser filma Emilia Pérez tvite Karle Sofie Gascón označil za neopravičljive

Režiser filma Emilia Pérez Jacques Audiard je ostro obsodil sporne izjave, ki jih je glavna igralka Karla Sofía Gascón, prva transspolna igralka, nominirana za oskarja, pred leti objavljala na družbenih omrežjih. V nedavnem intervjuju za Deadline jih je označil za sovražne in neopravičljive.

Francoski režiser, nominiran za oskarja za najboljšega režiserja, je izrazil globoko razočaranje nad objavami, ki so vsebovale žaljive komentarje na račun temnopoltih, muslimanov in vse večje raznolikosti na podelitvi oskarjev. Med objavljenimi tviti je bil tudi eden, v katerem je islam označila za »gojišče okužb, ki jih je nujno treba ozdraviti«, ter zapisala, da raznolikost spreminja oskarje v »grdo mešanico afrokorejskega festivala in demonstracije Življenja temnopoltih štejejo«.

»Težko se mi je spominjati dela s Karlo Sofío, saj je bilo na snemanju odlično razpoloženje, ki je temeljilo na zaupanju. Ampak ko človek prebere nekaj tako sovražnega, kot to, kar je izrekla ona, se zaupanje poruši. To, kar je izjavila, je neopravičljivo.«

Na vprašanje, ali je z njo po razkritju tvitov že govoril, je odvrnil: »Ne in tudi nočem. Uničuje samo sebe in ne razumem, zakaj vztraja pri tem.«

Po razkritju objav prejšnji teden je Gascónova večkrat javno nastopila, se opravičila, a hkrati trdila, da je žrtev »kampanje sovraštva in dezinformacij«. ​Audiard je kritiziral njen odziv: »Igra žrtev, kar je resnično presenetljivo. Kot da ne razume, da besede lahko prizadenejo.«

Film Emilia Pérez, ki je po premieri v Cannesu postal izjemno uspešen in prejel rekordnih 13 nominacij za oskarja, je distribuiran pod okriljem Netflixa, ki igralko želi izločiti iz od nadaljnje promocije filma. Po navedbah Hollywood Reporterja so zmanjšali njeno prisotnost v oglaševalskih kampanjah in jo izključil iz prihajajočih dogodkov v Los Angelesu.

Audiard je dejal, da bo še vedno sodeloval na oskarjevskih dogodkih, a dodal, da je »na vse padla senca žalosti«.

Odzval se je tudi na kritike iz Mehike, kjer mnogi film vidijo kot neavtentično upodobitev države, ki so jo ustvarili tujci. »Šokiralo me je, da kritike prihajajo od ljudi, ki filma niso videli. To je opera, ne družbena kritika Mehike,« je dejal.

Njena soigralka Zoë​ Saldaña, favoritinja za oskarja za stransko vlogo, je prav tako komentirala sporno dogajanje. »Zelo me žalosti, saj ne podpiram nobene oblike sovražnega govora. Moja izkušnja s to ekipo je bila polna vključevanja in sodelovanja,« je dejala.

Podelitev oskarjev bo 2. marca.