Nasveti za mojstrski piknik: burger in neverjeten "pripomoček"

Dobra pogostitev – pa naj bo v družbi prijateljev, sorodnikov ali zgolj v ožjem družinskem krogu – je odlična priložnost, da pokažete vse svoje veščine: kulinarične, organizacijske in spretnostne. Ne glede na to, ali pripravljate veliko pojedino, zabavo z žarom ali običajno kosilo, z dobrim znanjem in predvsem nepogrešljivimi pripomočki boste postali kraljica ali kralj domačih druženj.

Prvo pravilo: ključna je organizacija …

… in posledično dobro časovno načrtovanje. Od tega, po kakšnem vrstnem redu je treba pripraviti posamezne jedi glede na čas priprave in zahtevnost recepture, do tega, koliko časa vam bo vzela priprava mize in dekoracija prostora ali terase. Niste prepričani, ali vam bo uspelo? Zapišite si časovnico na list papirja in ji sledite korak za korakom.

Drugo pravilo: zaupajte izbranim receptom

Zlasti če želite pustiti res pozitiven kulinarični vtis. Zaupajte preverjenim receptom in se ne podajajte v neznane postopke, ki jih niste nikoli preizkusili. Tudi ko boste organizirali na videz preprosto zabavo ob žaru, ne postanite preveč predrzni. Kralj in kraljica žara ne morete postati čez noč. Tako je na primer zelo pomembno, da poznate posamezne dele mesa in njihovo pravilno termično obdelavo. Ključno je tudi ustrezno shranjevanje v hladilniku, kar je v poletnih mesecih še toliko bolj pomembno.

Kaj pravite na zabavo z burgerji

FOTO: Depositphotos

Da bo vaša poletna zabava še uspešnejša, vam predlagamo preverjen recept za odličen burger.

Sestavine:

450 g mletega govejega mesa

1 jajce

1/4 skodelice drobtin

1/4 skodelice sesekljane čebule

1 žlica worcestrske omake

sol in poper po okusu

4 bombetke

solata in paradižnik

sir

kečap in majoneza

Postopek:

V veliki skledi zmešajte mleto govedino, jajce, drobtine, sesekljano čebulo, worcestrsko omako, sol in poper. Mešajte, dokler se sestavine ne združijo.

Oblikujte 4 enakomerne polpete in jih postavite na krožnik. Pokrijte s prozorno folijo in pustite v hladilniku vsaj 30 minut, da se okusi zmešajo.

Medtem lahko pripravite žar ali uporabite ponev za pečenje na štedilniku. Segrejte na srednjo temperaturo.

Na oljčnem olju pecite polpete približno 4–5 minut na vsaki strani, dokler niso popolnoma pečeni.

Medtem narežite kruh na polovice in jih popražite na žaru ali v ponvi, dokler ne dobijo rahlo hrustljave skorjice.

Na spodnjo polovico kruha položite solato in paradižnik, nato pa na vrh dodajte pečen polpet. Na vrh položite rezino sira in počakajte, da se stopi. Dodajte še kečap in majonezo ter pokrijte z drugo polovico kruha.

MOJSTRSKI TRIK: Za boljše burgerje uporabite mleto govedino z višjim odstotkom maščobe (npr. 85 %), saj bo burger bolj sočen in bogatega okusa. Pri oblikovanju polpetov ne pretiravajte z gnetenjem in stiskanjem mesa. Najbolje je, da jih oblikujete čim bolj nežno. Tudi pri pečenju jih ne obračajte prevečkrat, da se ne izsušijo.

Olajšajte si pripravo pojedine s hladilnikom

Da, prav ste prebrali. Hladilnik je lahko ključen pri pripravi najrazličnejših domačih dobrot. Pa ne zato, ker bi postregli samo ohlajene jedi, ampak zato, ker vam inovativni in kakovostni hladilniki lahko olajšajo marsikatero pripravo in zagotavljajo popolno brezskrbnost. Tudi ko je druženja že konec.

FOTO: Miele

Prostostoječi inovativni hladilniki Miele so zasnovani tako, da vam služijo v različnih fazah priprave hrane. Želite izvedeti, kako? Berite naprej.

Miele je sinonim za pametne in uporabne rešitve pri gospodinjskih aparatih in pripomočkih – narejeni so tako, da olajšajo na videz še tako preprosta vsakdanja opravila.

Hladilniki imajo tako številne edinstvene funkcije, ki jih dobite samo pri Mieleju.

Hladilniki Miele so popolnoma prilagojeni vašim potrebam. Tudi tako, da boste zlahka spreminjali višino poličk na vratih: naj gre za velike steklenice ali majhne pločevinke – police v vratih hladilnika Miele zlahka prestavljate po svojih potrebah in željah.

FOTO: Miele

In ko boste v večernih urah potrebovali kakšno osvežitev iz hladilnika, nič lažjega – z osvetlitvijo Miele FlexiLight 2.0 imate najboljši pregled nad vsemi območji hladilnika. Individualno nastavljiva LED-osvetlitev steklenih polic skrbi, da so svetlobne razmere ves čas optimalne, svetloba pa vas ne zaslepi. Notranjost aparata je osvetljena z edinstvenim sijajem. Tako imate popoln pregled nad svojimi živili. Osvetlitev Miele FlexiLight 2.0 se odlikuje s sodobnim dizajnom in je posebej energetsko varčna.

In ko bo druženja konec, boste hitro pospravili in počistili, zlasti zaradi funkcije ComfortClean, ki vam omogoča, da boste (končno!) zlahka očistili svoj hladilnik. Vse police na vratih so namreč primerne za strojno pomivanje, saj so izdelane iz visokokakovostne prosojne plastike in so posebej odporne proti razenju, kemikalijam in visokim temperaturam. Odlična rešitev, ko boste po uspešni zabavi želeli hitro spraviti vse nazaj na svoje mesto.

FOTO: Miele

Toda to še ni vse, inovativni hladilniki vam lahko močno olajšajo in včasih tudi skrajšajo pripravo obrokov – tako na primer, da na polico hladilnika postavite kar cel pekač in tako pospešite ohlajevanje jedi. Ali pa tako, da funkcionalnosti zamrzovalnika sproti prilagodite svojim trenutnim potrebam. Hladilniki Miele so res fleksibilni in če vam bo v hladilnem delu zmanjkalo prostora, lahko za shranjevanje uporabite tudi zamrzovalni del. S tem dobite več prostora, na primer za hlajenje pijač. Temperaturo v spodnjem delu hladilnega aparata lahko namreč stopenjsko nastavite med –26 °C in +14 °C. Tako ustvarite vedno popolne razmere za shranjevanje in lahko po potrebi razširite prostor za hlajenje. In kar je še dodatni bonus: hladilnik lahko upravljate tudi na daljavo, in sicer z aplikacijo Miele@home.

Miele z novostjo: prvič hladilnik v energijskem razredu A Več funkcionalnosti, ampak nikakor ne na račun varčnosti. Tudi pri Mieleju lahko dobite hladilnik v energijskem razredu A in tako naredite še korak več pri nižanju stroškov za električno energijo v gospodinjstvu. Preverite vse funkcionalnosti izjemnih hladilnikov Miele in se prepričajte, zakaj vam bodo to poletje služili pri sproščenih druženjih in potem vse leto – da boste imeli pri sebi vedno sveža živila, ki vam bodo v hladilniku obstala tudi več dni. Hladilniki Miele vam namreč zagotavljajo najboljše pogoje za shranjevanje živil – funkcija DynaCool poskrbi za enakomerno porazdelitev temperature v celotnem hladilniku, kar pomeni, da sploh ni več pomembno, na katero polico boste shranili posamezno živilo, saj so na vseh enake razmere. ŽELIM IZVEDETI VEČ

Brez zadrege ob degustaciji vin

FOTO: Miele

In če se vrnemo k brezskrbni organizaciji poletnega druženja, imamo še en namig: da boste vedno nazdravili z vinom prave temperature, potem ne spreglejte tudi ponudbe vinskih vitrin Miele – čudovite na pogled, predvsem pa izjemno funkcionalne. V njih boste zlahka shranjevali steklenice različnih velikosti, med drugim pa vam omogočajo tudi UV-zaščito za dragocena vina.

Preverite vse funkcionalnosti vinskih vitrin Miele.

Naročnik oglasne vsebine je Miele