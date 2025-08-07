Po jugu Kitajske se širi nov virus. Naučite se izgovoriti besedo čikungunja

V nadaljevanju preberite tudi:

Do srede so zaznali že več kot 7000 primerov bolezni, poimenovane čikungunja. Za zdaj se epidemija v glavnem širi okoli mesta Foshan v kitajski pokrajini Guangdong. Kitajska oblast se tokrat vede povsem drugače kot pred šestimi leti, ko se je pojavil covid-19. Čikungunje ne prikrivajo in odkrito poročajo o njenem širjenju.

Čeprav se zdi, da se je širjenje virusa nekoliko upočasnilo, povsod intenzivno nadaljujejo razkuževanje mestnih ulic in stanovanjskih blokov, predvsem pa gradbišč in drugih krajev, na katerih dela na prostem veliko ljudi. Virus prenašajo komarji, zato je izredno pomembno zaščititi vse, ki bi bili izpostavljeni njihovemu piku.