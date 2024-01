Njegovo veličanstvo sprejeli v bolnišnico

Britanskega kralja Karla III. so danes sprejeli v eno izmed londonskih bolnišnic, kjer bo prestal načrtovano operacijo prostate, so sporočili iz Buckinghamske palače. Že pred tednom dni so na presenečenje javnosti razkrili, da bo britanski monarh zaradi povečane prostate moral na operacijo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Kralja so zjutraj sprejeli v eno od londonskih bolnišnic na načrtovan zdravstveni poseg. Njegovo veličanstvo se zahvaljuje vsem, ki so mu v zadnjem tednu poslali lepe želje, in z veseljem ugotavlja, da ima njegova diagnoza pozitiven vpliv na ozaveščanje javnosti o zdravju,« so še dodali v izjavi. V Buckinghamski palači so prejšnji teden sprejeli nenavaden ukrep in javno objavili informacijo o zdravstvenem stanju 75-letnega britanskega monarha.

Policisti pred londonsko kliniko, kjer ležita kralj in njegova snaha, valižanska princesa Kate. FOTO: Daniel Leal/AFP

Tudi snaha

Kralj Karel III. je bil obveščen, da ima benigno povečanje prostate in da so njegovi simptomi pogosti pri moških, starejših od 50 let. Svojo diagnozo je želel javno objaviti, da bi spodbudil druge moške, ki opažajo podobne simptome, da obiščejo svojega zdravnika. Poteza je bila očitno uspešna, saj se je število iskanj s ključnima besedama povečana prostata na spletni strani britanskega javnega zdravstvenega sistema (NHS) v zgolj enem dnevu po objavi povečalo za sto odstotkov. Podobno je poročala tudi britanska dobrodelna organizacija za pomoč bolnikom z rakom na prostati.

V bolnišnici pa je tudi kraljeva snaha, valižanska princesa Kate, ki okreva po abdominalni operaciji. Prejšnji torek so jo sprejeli na londonsko kliniko, narava operacije še ni razkrita, vendar menda ni povezana z rakom. 42-letnica naj bi v zasebni bolnišnici skupaj preživela od 10 do 14 dni, njeno okrevanje zunaj pa naj bi trajalo mesece. Kot je povedal kraljevi vir za The Sunday Times, je zdaj za njenega moža princa Williama družina na prvem mestu. Princ je odpovedal nekatere svoje uradne obveznosti, da bi skrbel za tri otroke in svoji ženi stal ob strani.